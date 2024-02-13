تعرف على مواصفات أغلى فستان في العالم.. صممه ماليزي وتزينه 750 ماسة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بعيدا عن فساتين الزفاف باهظة الثمن، التي تصمم خصيصا بخامات مكلفة، ففي مجال الأزياء تعتبر الفساتين الراقية جزءً أساسيا من حياة الفنانين والمشاهير، ولكن هل تسائلت يوما عن شكل أغلى فستان في العالم وسعره ولونه، أو طريقة تفصيله وهل صنع يدويا أم في مصنع؟، جميعها تفاصيل سنتعرف عليها عن طريق فستان عندليب كوالا لمبور، والذي يعد أغلى فستان في العالم.

من هو مصمم أغلى فستان في العالم؟

وفيما هو معروف بأن الغرب هم رواد الأزياء في الوقت الحالي، إلا أن أغلى فستان في العالم من تصميم الماليزي فيصل عبدالله، والذي أكد بتصميم هذا الفستان أنه لا علاقة بين رقي وفن وجمال الأزياء، بالملابس المبتذلة، حيث صمم فستان للسهرة، وليس للزفاف وأحدث به ضجة كبيرة، وظل هذا الفستان الذي جرى صنعه في عام 2009 هو أغلى فستان في العالم، بحسب ما نشر موقع times of india.

تفاصيل فستان عندليب كوالا لمبور

يعتبر The Nightingale of Kuala Lumpur، أو فستان عندليب كوالا لمبور، رائع حقًا، وتبلغ قيمته 30 مليون دولار، ولا يقتصر هذا السعر على وجود به فصوص من الألماظ وحسب، بل إن الفستان مصنوع من الحرير القرمزي والتفتا، ويعد هذا الفستان تحفة حقيقية للأزياء ورمزًا للجمال والإبداع الذي يمكن تحقيقه من خلال التصميم الراقي، وعلى الرغم من ذلك فإن الفستان لم يحظى بإعجاب المستخدمين، نظرا لتصميمه القوي الذي يفتقد تماما للبساطة.

تفاصيل الماسات التي يحتوي عليها الفستان

يحتوي هذا الفستان على 750 ماسة مخيطة في كل مكان، وتزن الماسات الموزعة عليه أكثر من 1000 قيراط، وهو وزن ضخم جدا وكبير من الألماظ، وتعتبر محور الفستان والذي يجعل كل الماسات متماسكة، ماسة على شكل كمثرى تزن 70 قيراطًا، مشكلة تفاصيل معقدة ومواد رائعة جعلت الفستان جميل ومذهل وأعجوبة حقيقية.

ومن الشائع جداً أن تصل تكلفة الفساتين وأثواب الزفاف إلى مئات أو آلاف الدولارات، لكن بعضها يساوي الملايين، ومنها هذا الفستان الذي ارتدته كافيتا سيندو، وهي ممثلة هندية الأصل، تم اختيارها لارتداء الفستان في حفل لجمع التبرعات الخيرية، ويعتبر هو أغلى فستان تم صنعه في تاريخ الموضة، وهو مبلغ يمكنك من خلاله شراء فيلا أو اثنتين في أفضل موقع في العالم.