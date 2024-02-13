مشهد مرعب.. صاعقة من السماء تضرب لاعب كرة خلال مباراة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لحظات مرعبة عاشها اللاعبون خلال مباراة ودية لكرة القدم بين فريقي 2 FLO FC Bandung وFBI Subang في إندونيسيا، حيث تعرض زميلهم إلى ضربة صاعقة ما أثار جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة، وفقًا لما ذكرته التقارير لوسائل الإعلام الدولية.

اللاعب فارق الحياة بعد وصوله المستشفى

وبالرغم من أن اللاعب الذي يدعى سيبتين راهارجا، كان يتنفس عندما سقط على أرض الملعب متأثرًا بالصعق البرقي، وسرعان ما نُقل إلى مستشفى محلي، ولكنه فارق الحياة فور وصوله، نقلا عن ما ذكرته صحيفة PRFM News الإندونيسية.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، قال تحليل وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، إن السحابة التي جاء منها البرق كانت على ارتفاع 300 متر فقط فوق الملعب عندما ضربت لاعب كرة القدم.

لاعبون يتعرضون لصواعق البرق

لم يكن اللاعب صاحب الـ35 عامًا، أول لاعب كرة قدم يتعرض لضربة صاعقة في منتصف المباراة، بإندونسيا، تعرض لاعب شاب في بوجو نيجورو، جاوة الشرقية،عام 2023، إلى ضربة صاعقة خلال كأس Soeratin U-13.

وأصيب بسكتة قلبية ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونجحوا في إنعاشه واستعاد وعيه بعد 20 دقيقة، وبعد هذه الواقعة المفزعة حرصت عدة فرق إندونيسية على دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

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