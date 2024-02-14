فوائد زيت الروزماري للشعر.. وصفة سحرية للقضاء على القشرة وهذا المرض

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فوائد زيت الروزماري للشعر من الأمور التي يهتم بها شريحة كبيرة من الرجال بشكل عام والنساء بشكل خاص لاهتمامهن البالغ بالعناية بالشعر طيلة أوقات العام، والحفاظ عليه بلمعانٍ قوي خاصة عند الذهاب خارج المنزل، وعدم تعريضه للتلف أو التقصف أو مشاكل الجفاف وغيرها من الأزمات الأخرى التي تتلفه.

فوائد زيت الروزماري للشعر

تتعدد فوائد زيت الروزماري للشعر، حيث إنه يعتبر من الزيوت التي تعمل على ترطيب فروة الرأس وبصيلات الشعر وتعزيز نموها، لكن هناك بعض الزيوت الأخرى التي تمتلك فوائد علاجية أخرى كتخفيف تهيج جلد فروة الرأس وهي التي يعتبر زيت الروزماري أو ما يعرف بإكليل الجبل من بينها.

وكشفت مجلة «womenshealthmag» العالمية النسائية، أن فوائد زيت الروزماري للشعر متعددة ومتنوعة، حيث ثبت أنه يتمتع بخصائص كبيرة مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة وموت الخلايا، إلى جانب تعزيزه لصحة الأعصاب، لذلك فهو يمكنه تعزيز نمو الشعر ومنع التقصف عن طريق طلاء الشعر بالطبقات المقوية.

وفي وقت سابق أوضحت دراسة علمية أجريت على 86 مريضا من مصابي داء الثعلبة، أنه بعد أن تم مزج عدد من الزيوت العطرية بما فيها الزعتر والروزماري وخشب الأرز والخزامى، وُجد أن لزيت الروزماري فعالية المينوكسيديل الموضعي الذي يعالج الثعلبة الأندروجينية، ولكنه آمن أيضًا لجميع مرضى تساقط الشعر.

كما ثبت أيضًا إمكانية زيت الروزماري التقليل من تهيج فروة الرأس بسبب حدوث مشاكل القشرة، وذلك للاعتقاد بأنه موسع جيد للأوعية الدموية، ما يزيد تدفق الدم لجلد فروة الرأس، وتحسين الدورة الدموية للحفاظ على الشعر في مرحلة النمو ومنع تساقطه.

ومن المعروف أيضًا أن زيت الروزماري هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها محاربة الجذور الحرة في الشعر، - حيث تدمر هذه الجزيئات الخلايا بمرور الوقت ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر عن طريق إتلاف بصيلات الشعر- لذا فهو يحمي الشعر من التساقط.

ويساعد زيت الروزماري أيضًا في تقليل ظهور ونمو الشعر الرمادي، حيث أنه عندما تتضرر الخلايا من العوامل البيئية الضارة فإنها يمكن أن تتأكسد، وهو ما أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تسريع عمليات الشيخوخة، مثل ظهور شيب الشعر، ومن خلال القتال النشط ضد تلك الجذور الحرة، قد يكون زيت الروزماري أو إكليل الجبل قادرًا أيضًا على إبطاء تلك العملية.

وبالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، فإن زيت الروزماري يزيل البكتيريا التي تسد بصيلات الشعر ما يقلل من ظهور القشرة في فروة الرأس.

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ما زيت الروزماري؟

يستخرج زيت إكليل الجبل أو الشهير بالروزماري من شجيرة عطرة دائمة الخضرة موطنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تنبت أزهارًا زرقاء أو بيضاء اللون، وتتمتع هذه الشجيرة بطعم ترابي واحتوائها على العديد من المركبات القوية التي توفر فوائد صحية لا تعد ولا تحصى.

كيفية استخدام زيت الروزماري على الشعر

تكمن الطريقة الصحيحة في استخدام زيت الروزماري على الشعر حسبما يصف خبراء العناية بالشعر، من خلال وضع بضع قطرات منه مباشرة على فروة الرأس ومن ثم تدليكها جيدًا لتعزيز تدفق الدم إلى الجذور والبصيلات.

وللحصول على فوائد زيت الروزماري للشعر، ينصح الخبراء بتركه لمدة 10 دقائق على الأقل بعد وضعه على فروة الرأس واستخدامه يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع، كما يفضل تركه على الشعر طوال ساعات الليل وغسله في الصباح.

وعلى الرغم من أن استخدام زيت الروزماري النقي على الشعر سيكون على الأرجح أكثر فعالية، فإنه يمكنك أيضًا وضع بعض قطرات منه على الشامبو الخاص بكِ وتركه على فروة رأسك لبضع دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء.