عاوزة لحمة يا إبراهيم.. كيف تحتفل الفتيات بالفلانتين بعد ارتفاع الأسعار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في ظل موجة غلاء الأسعار مؤخرا، يواجه الكثيرون صعوبات في الاحتفال بعيد الحب كما اعتادوا كل عام.

وعلى الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية، إلا أن الكثير من النساء يبحثن عن طرق إبداعية للاحتفال بعيد الحب دون إنفاق الكثير من المال.

إسراء: هشتري كيلو لحمة

تقول إسراء علاء، 28 عامًا: "كنت أخطط لقضاء عشاء رومانسي مع زوجي في أحد المطاعم، لكن مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، أصبح هذا الأمر صعبا للغاية، وبدلا من ذلك، قررت شراء كيلو لحمة وتحضير عشاء رومانسي في المنزل"

فاطمة تفضل بطاقة معايدة جميلة

أما فاطمة بنداري تقول: "في العام الماضي، اشتريت لزوجي ساعة فاخرة بمناسبة عيد الحب، لكن هذا العام لا أستطيع وسأقوم بدلا من ذلك بصنع بطاقة معايدة جميلة له، وسأكتب له فيها بعض الكلمات الرومانسية".

الحب لا يقدر بثمن

"كنت أخطط لشراء بعض الهدايا لصديقاتي بمناسبة عيد الحب، لكن مع ارتفاع الأسعار، سأقوم بدلا من ذلك بتحضير بعض الحلويات في المنزل وتقديمها لهن للتعبير عن حبي وتقديري لهن"، هكذا تحدثت الفتاة مريم أحمد.

فهي ترى أن الحب لا يُقاس بالمال.

أما هبة السيد تقول: "لا يهمّني قيمة الهدية، بل المشاعر التي ترافقها، سأقوم بشراء هدية بسيطة لزوجي، لكن سأحرص على أن تكون مميزة تعبر عن حبي له."

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