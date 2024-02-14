فيل يثور ويدهس المارة في الشارع.. لن تتخيل الكارثة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعرض مواطنون في الهند إلى رعب كبير بعد هروب فيل هائج عليهم، مما أثار فوضى عارمة في الشارع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة the sun البريطانية، اخترق الفيل سياج أحد المنازل، ولم تكن تلك المرة الاولى له، حيث هاجم قرية بولاية كيرالا في 10 فبراير، وأثار جدلًا في ذلك الوقت أيضًا.

الفيل يدهس أحد المواطنين

وتداول بعض الأشخاص مقطع الفيديو الذي يوثق هجوم الفيل على المتجولين في الشوارع، حيث تعثر أحد الأشخاص خلال محاولة هروبه، ودهسه الفيل مما تسبب في وفاته.

وسرعان ما تم نقل الصحية صاحب الـ46 عامًا، إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، لكنه مات في الحال متأثرًا بجراحه، مع العلم أن هذا الشخص تبين أنه يعول أسرته بمفرده.

تعويض لأهل الضحية ووظيفة لأسرته

وذكر وزير الغابات والحياة البرية، الذي يدعى إيه كيه ساسيندران، أن هناك اجتماع عاجل لمعالجة هذه القضية، وحذر السكان المحليين من مهاجمة الأفيال انتقاما، وناشد المجتمع المحلي التعاون وسط الاحتجاجات لتقديم تعويضات لأسرة الضحية، كما وعدت الحكومة المحلية بتوفير وظيفة لزوجته ومنحها تعويضًا قدرة 9529 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل (370 ألف جنيه).

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