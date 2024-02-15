4 خطوات لمكياج مثالي في الشتاء الباردة.. يتميز بالبساطة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يأتي الشتاء بألوانه النود والبني المميزة، وهي الألوان التي تشعر بالبرودة، خاصة عند وضع تلك الألوان في المساء، فتحتارين عند وضع الميكاب وتأتي الحيرة بين ألوان الصيف المميزة، أو النود ولكن الألوان الباردة هي ما تليق مع ملابس الشتاء، الصوف بألوانه البيج والبني والكحلي، وفيما يلي أبرز ألوان ميكاب الشتاء.

موضة ألوان ميكاب الشتاء

النود رغم أن موضته بدأت منذ أعوام إلا أنه لايزال أساسيا في مكياج الشتاء بحسب خبيرة التجميل مزنة حمدان، في تصريحات خاصة لـ«هن»، فتلك الألوان تليق مع كل الملابس تقريبا، سواء كانت كاجوال، أو سواريه، أو سهرة بسيطة، وكذلك تليق مع أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة، وحتى في الصيف والخريف، ولكنها تتربع على الألوان في الشتاء لأنها تشعرك بدفء الميكاب.

الاعتماد على الروج أيضا مع الرموش الكثيفة من موضة الشتاء الحالي 2024، فإذا ما صادفتك الأمطار لن يتأثر مكياجك كثيرا بحسب مزنة حمدان، والي أكدت على أن البساطة أيضا والعودة للوك الطبيعي هو اتجاه الموضة الحالي، بعدما كان المكياج الثقيل، بالألوان الزاهية هو الموضة، وربما يكون جيدا بالفعل في الصيف والربيع، ولكن الشتاء دائما ما يتميز بالبساطة.

يمكنك أيضا اعتماد ألوان المكياج الأخرى غير النود، مثل البينك الفاتح، مع مكياج واضح للعيون وأيلاينر، ورموش قوية، وهو ما يميز تلك الألوان في الشتاء وضع الهايلايتر لإبراز الملامح، وعمل «سمدج» العيون بالألوان الدافئة، مع ماسكرا، ولون الروج الهادئ يبرز ألوان المكياج الأخرى بحسب خبيرة التجميل.

ونصحت مزنة، بوضع مكياج في الشتاء يلائم كل مناسبة، فما هو مناسب لأعياد الميلاد مساءا لا يليق بالضرورة في الصباح، فنور الصباح يفضل أن تكون ألوانه هادئة، ولون أحمر خدود هادئ، وروج «ليب جلوس»، مع الاكتفاء بالماسكرا، أما المكياج الكامل يلائم الخروجات المسائية والمناسبات بشكل عام.