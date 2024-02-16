نهاية كوميدية لعملية سرقة.. لن تتوقع ما حدث للص أثناء هروبه من منزل ضحيته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:



في واقعة غريبة، حاول لص اقتحام منزل فخم في محاولة لسرقة بعض الأشياء الثمينة، لكن بدلا من تحقيق هدفه، سقط في حمام سباحة بالمنزل، ما أدى إلى فشل مهمته.



وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، حاول اللص التسلل إلى المنزل ليلا في حي بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، لكنه لم ينتبه لوجود حمام سباحة في حديقة المنزل، وبمجرد دخوله إلى الحديقة، سقط في الحمام دون أن يدرك ذلك.



اللص يسقط في حمام السباحة



يُظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يخرج من نافذة منزل إلى الحديقة الخلفية، ثم يصعد سلما متكئا على نافذة، وبينما كان على وشك الوصول إلى الأرض، يفقد توازنه ويسقط في حمام السباحة، تاركا وراءه رذاذا متطايرا من الماء.



قال أحد ضباط شرطة بيفرلي هيلز: "تلقت الشرطة بلاغا عن حدوث عملية سطو مسلح في وضح النهار، واستجابت الشرطة للبلاغ فورا ووصلت إلى مكان الحادث".



وتابع أن صاحب المنزل لم يكن موجودا في المنزل أثناء عملية السرقة، لكنه تمكن من مراقبة المشتبه به عبر كاميرات المراقبة الداخلية، وتواصل مع الشرطة بعد مشاهدة السارق.



القبض على المشتبه به واحتجازه



وأضاف أن المشتبه به خرج من حوض السباحة وحاول الاختباء في حديقة المنزل، لكن الشرطة ألقت القبض عليه.

واستكمل أن المشتبه به يٌدعي ديفيد فردان، يبلغ من العمر 36 عاما، من إنجليوود، ويواجه تهمة السطو، ويٌحتجز داخل السجن.

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