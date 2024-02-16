بـ 10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكيوي فاكهة خضراء صغيرة ذات طعم حامض لذيذ، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتناولها بانتظام يمكن أن يحسن من صحتك بشكل كبير، وسعره في متناول الجميع، ويمكن الشراء بكميات قليلة تبدأ بـ10 جنيهات داخل الأسواق.



ووفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، فإن الكيوي له فوائد صحية مذهلة على صحة القلب والأوعية الدموية، وتناول ثمرتين يعزز صحة الجسم، لأنه غني بعناصر غذائية مختلفة.



الفوائد الصحية



تحسين صحة القلب



يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف الغذائية، ويوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وأيضا مضادات الأكسدة، ويمكن لهذه الفاكهة اللاذعة أن تدعم صحة القلب وصحة الجهاز الهضمي والمناعة.



تحسين صحة الجهاز الهضمي



الكيوي هو خيار صحي من الفاكهة وغني بالفيتامينات والألياف، مما يسهل من عملية الهضم، وصحة الأمعاء.

نكهته اللاذعة، وملمسه الرائع، وعدد السعرات الحرارية المنخفضة فيه تجعله خيارا لذيذا وصحيا لتناول الوجبات الخفيفة أو الأطباق الجانبية أو الحلوى الفريدة.



تعزيز جهاز المناعة



الكيوي غني بفيتامين C الذي يعزز من قدرة الجسم على محاربة العدوى، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.



تحسين البشرة



يساعد الكيوي على تحفيز إنتاج الكولاجين بالجسم، لأنه غني بفيتامين سي.



يحسن الكوليسترول



علاوة على ذلك، يحتوي الكيوي أيضا على مستوى عال من الألياف الغذائية، يمكن أن تقلل الألياف من عوامل خطر الإصابة ب كوليسترول السيئ.



ويمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.



وأيضا تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك له فوائد صحية لا حصر لها لذا؛ ينصح بتناوله.

هذا النوع من الفاكهة لذيذ ورخيص الثمن، وله فوائد صحية لا حصر لها، لذا؛ احرص على تناوله.

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