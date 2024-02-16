4 أسباب لرائحة الفم الكريهة وطرق فعالة للتخلص منها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

رائحة الفم الكريهة، أو "هاليتوسيس" كما يُطلق عليها طبيًا، هي حالة محرجة وغير مرغوبة يمكن أن يعاني منها الكثيرون.

نستعرض 4 أسباب رئيسية لرائحة الفم الكريهة، وبعض النصائح لعلاجها بفعالية، وفقاً لموقع bright side.



1. الإكثار من تناول البهارات والأطعمة ذات الرائحة الكريهة:



تُمتص هذه الأطعمة، مثل الثوم والفلفل الحار، في مجرى الدم، مما يُسبب رائحة كريهة في الفم حتى بعد تنظيف الأسنان.

لذا قلل من تناول هذه الأطعمة، وتناول المزيد من الماء بعد تناولها.



2. عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يومياً:



يُسبب تراكم جزيئات الطعام وبلاك الأسنان رائحة كريهة في الفم.

نظف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدم خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا.



3. مشاكل صحية، مثل جفاف الفم وغيرها من الحالات:



يُسبب جفاف الفم عدم إنتاج اللعاب الكافي، مما يُؤدي إلى تراكم البكتيريا ورائحة الفم الكريهة.

عليك استشارة طبيبك لتحديد سبب جفاف الفم وعلاجه.



4. اتباع نظام غذائي قاسي:



يُسبب نقص الكربوهيدرات في بعض الأنظمة الغذائية إفراز الكيتونات، التي تُسبب رائحة مزعجة في الفم.

والحل الأمثل في هذه الحالة، هو اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.



نصائح لعلاج رائحة الفم الكريهة:



- احرص على تناول بعض الأطعمة كالبرتقال والزبادي خالي الدسم، للحفاظ على رطوبة الفم وحمايته من البكتيريا.

- عليك المواظبة على تناول الشاي الأخضر، وذلك لما له من خصائص مضادة للروائح الكريهة.

- للبرتقال خصائص حمضية، تساعد على حماية الفم من البكتريا الضارة وحمايته أيضاً

- استخدم غسول الفم المضاد للبكتيريا أو المطهر الذي يحتوي على الفلورايد.

- اختر العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات.

- اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الفم.

- تجنب التدخين.

- قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لتنظيف الأسنان وإزالة الجير.

في بعض الحالات، قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على حالة طبية خطيرة. إذا استمرت رائحة الفم الكريهة بعد اتباع النصائح المذكورة، يجب استشارة الطبيب.

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