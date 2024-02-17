هذا المكمل الغذائي يحارب أمراض المناعة الذاتية.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت تجربة فاعلية مكمل غذائي في علاج الألم المزمنة وتنظيم الالتهاب، والحرص على استخدامها للاستفادة ومنع تأثيرات أمراض المناعة الذاتية، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.



وأظهرت التجربة التي أجريت على أكثر من 20 ألف مشارك أنه بعد عامين من فترة تجريبية عشوائية مدتها 5 سنوات، تضاءلت فوائد فيتامين د في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية، في حين ظلت فوائد أوميغا 3 قوية، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وتشمل أمراض المناعة الذاتية حالات مثل: الصدفية، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، والتهاب الغدة الدرقية، ومرض جريفز، ومرض التهاب الأمعاء، ومرض الاضطرابات الهضمية، والسكري من النوع الأول.

وأجريت التجربة بمشاركة 25 ألف شخص، للتعرف على تأثير كل من مكملات فيتامين د وأوميغا 3، وتمت متابعة المشاركين لمدة عامين إضافيين بعد التجربة.

وقال الباحثون: "بعد عامين من انتهاء التجربة، تبددت التأثيرات الوقائية لفيتامين د، ولكن جرعة 1000 ملغم يومياً من الأحماض الدهنية أوميغا3 كان لها تأثير مستدام في الحد من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية".

وأضافوا "ينبغي النظر في المكملات فقط، مع إضافة نظام غذائي غني بالمغذيات، ونوم جيد، وإدارة الإجهاد، والحد من الخمول".

الشعور بالعطش المستمر يكشف إصابتك بـ 5 أمراض خطيرة

سر برودة شهر فبراير عن يناير.. خبير أرصاد يوضح السبب

فيل يثور ويدهس المارة في الشارع.. لن تتخيل الكارثة (فيديو)

مواليد هذه الأبراج صداقتهم مش هتريحك.. اعرفهم وعلم عليهم

مفاجآت بالجملة.. لن تتخيل ما يفعله تناول الفول بالعكاوي بجسمك