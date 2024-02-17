لماذا حُرمت النساء من ارتداء البنطلون في القرن الـ20؟.. سبب غريب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كثير من الممنوعات عاشتها المرأة قديما، وكانت عصور الظلام الوسطى في أوروبا شاهدة على إجبار المرأة على تخلفها عن ركب المجتمع، وتلك المحظورات عند معرفتها ربما تنتابك الدهشة، هل حقا نساء أوروبا كن بهذا القدر من الانغلاق على النساء؟، ولكن بمرور الوقت لم تعد لتلك العادات وجود، كان أبرزها وأشهرها عدم ارتداء السراويل أو البنطلونات، ولم يكن هذا هو الممنوع الوحيد، ولكن القائمة تمتد إلى ما هو أكثر من ذلك.

لماذا حظر على النساء ارتداء البنطلون؟

لم يكن العرف المجتمعي فقط هو السبب وراء عدم ارتداء النساء للسراويل، وإنما كان بقوة القانون تُمنع النساء من ارتداء نفس ملابس الرجال، وكان هذا تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نصت قوانين بعض الولايات فيا على منع النساء تماما من ارتداء البنطلونات، أو ملابس الرجال، وذلك بحسب ما نشر موقع إندبندنت البريطاني.

هذا المنع كان في القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، ولم تكن أمريكا فقط بل بلدان أخرى في أوروبا، وتلك القوانين كانت نافذة، على الرغم من ذلك عارضتها بعض النساء اللواتي قررن ارتداء البنطلون والتمتع بحريتهن الشخصية، ولكن حتى وإن فلتن من العقاب كن يواجهن ازدرائ مجتمع وانتقاد عام حتى من النساء اللاتي يعتبرهن بدورهن متشبهات بالرجال، وفي بعض المناطق مثل باريس كانت النساء ممنوعة من ارتداء البنطلون تقريب لـ200 عاما.

كانت السيدات كذلك حتى بدايات القرن العشرين، حينما شرعت بيوت الأزياء الكبيرة حينها مثل كوكو شانيل، في إدخال السراويل إلى خطوط الموضة ودمجها مع البلوزات التي ترتديها النساء بشكل يومي وعملي، وخطوة خطوة اعتبر المجتمع البنطلون أمرا عاديا ويمكن للنساء أن ترتديه دون انتقادات.

محظورات أخرى على النساء قديما

لم تكن السراويل فقط الممنوعة، ولكن أيضا امتلاك أي شيء وهي متزوجة، وكذلك ممنوع تناول عقاقير منه الحمل، أو الانضمام للجيش، وممنوع على النساء التصويت وليس لديهم حقوق سياسية، نهائيا.