لمحبي الشاي باللبن.. هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شرب كوب من الشاي باللبن على الإفطار عادة شائعة لدى الكثيرين، ولكن، كيف يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.

- تأثير شرب الحليب على مستويات الكوليسترول

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة أن شرب الحليب على الإفطار لا يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول، وفقا لموقع "timesofindia".

وأظهرت الدراسة أنّ استهلاك الحليب بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14%.

وأشارت إلى أنّ الأشخاص الذين يشربون الحليب بانتظام لديهم مستويات كولسترول أقل، ولا يعانون من زيادة في الوزن.

بالإضافة إلى، أن منتجات الألبان لا تؤثر بشكل كبير على صحة القلب، وأن تقليل استهلاكها غير ضروري للحفاظ على صحة القلب.

- كيف تكون الألبان مفيدة للصحة؟

يساعد الحليب الغني بالكالسيوم على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في سن الشيخوخة.

لا يقتصر دور الحليب على الكالسيوم فقط، بل يحتوي أيضا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل الفوسفور والفيتامينات A وB12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود.

- الطريقة الصحيحة لتناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول

منتجات الألبان ليست وحدها التي تُشكل خطرا على صحة مرضى ارتفاع الكوليسترول، بل إن جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني قد تسبب مضاعفات صحية لهذه الفئة.

والنقطة التي لا يمكن تجاهلها هي أنها غنية أيضا بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها.

- أهمية تناول الطعام باعتدال

تناول الطعام باعتدال من أهم العوامل التي تساهم في الحفاظ على صحة جيدة، فليس من الضروري الحرمان من بعض الأطعمة، بل يكفي اتباع نهج متوازن في تناولها.

كوب واحد من الحليب في اليوم، أو 4 إلى 6 بيضات كاملة في الأسبوع أو تناول الدجاج واللحوم مرتين في الأسبوع، لن يضر صحتك.

بالإضافة إلى، الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وهي أكثر أنواع الدهون غير الصحية.

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