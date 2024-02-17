أطعمة تهيج القولون العصبي.. مفاجأة بشأن الجبن واللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عادة تسبب متلازمة القولون العصبي أعراضًا مزعجة مثل الإمساك والإسهال وآلام المعدة والتشنج والانتفاخ والغازات، وغالبًا يعمل النظام الغذائي الضار على زيادة حدة هذه الأعراض نتيجة لتهيج القولون.

وتوجد العديد من الأطعمة التي تزيد من أعراض القولون العصبي، وفقًا لما ذكره موقع pihhealth، والتي يمكن أن تجعل الإمساك المرتبط بالقولون العصبي أسوأ:

أطعمة تزيد سوء الإمساك المرتبط بالقولون العصبي

الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس.

الحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض الموجودة في الخبز والحبوب.

منتجات الألبان خاصة الجبن.

الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين مثل البيض.

المشروبات الغازية.

مادة الكافيين في مشروبات القهوة والشاي.

الكحول

أطعمة تزيد سوء الإسهال المرتبط بالقولون العصبي

الكثير من الألياف غير القابلة للذوبان، مثل قشور الفواكه والخضروات.

الأطعمة المقلية.

منتجات الألبان، خاصة إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

الأطعمة التي تحتوي على القمح إذا كنت تعاني من حساسية الغلوتين.

شوكولاتة.

وجبات كبيرة ودسمة.

المشروبات الغازية.

مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي وغيرها.

الكحوليات.

نصائح وقائية للسيطرة على القولون العصبي

1- الحد من الأطعمة المصنعة، والتي غالبا تحتوي على مكونات غير متوقعة ينتج عنها تهيج للقولون العصبي.

2- تناول وجبات صغيرة على أوقات موزعة خلال اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

3- تجنب تناول الأطعمة بسرعة كبيرة.

4- إذا كنت تعاني من الإمساك، قم بزيادة كمية الألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي، سوف يساعد في تخفيف الإمساك دون الإصابة بالانتفاخ أو الإسهال.

5- تناول مشروبات الأعشاب، مثل الزنجبيل أو النعناع أو البابونج، فهي قد تحسن مجموعة متنوعة من مشاكل الهضم وتقي من أعراض القولون العصبي المزعجة.

6- الإقلاع عن التدخين لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

7- الإبتعاد عن مسببات التوتر والقلق لأنها تزيد من تهيج القولون والمعاناة من أعراضه المزعجة.

اقرأ أيضا:

الشعور بالعطش المستمر يكشف إصابتك بـ 5 أمراض خطيرة

سر برودة شهر فبراير عن يناير.. خبير أرصاد يوضح السبب

طعام رخيص الثمن يمنع الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.. لن تتوقعه

امرأة تسرق سيارة شرطة.. والمطاردة تنتهي بكارثة

بسبب خطأ طبي.. حرمان 100 امرأة من الأمومة- ماذا حدث؟