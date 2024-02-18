حادث مُروع.. سقوط لعبة بالملاهي وسط حالة من الرعب- وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهدت ملاهي في إسبانيا حادثا مأساويا، حيث أُصيب 14 شخصا إثر سقوط شجرة ضخمة على لعبة "توماهوك"، أو ما تسمي بـ "لعبة الدوامة"، بينما كانت تعمل بشكل طبيعي.

شجرة تسقط على مسارات لعبة وتُصيب 14 شخصا

ووفقا لموقع "txtreport"، وصحيفة "express" البريطانية، وقع الحادث في منطقة "كوستا بلانكا" بإسبانيا، حيث سقطت شجرة كبيرة على مسارات لعبة "الدوامة" خلال رحلة مدرسية، ما أدى إلى سقوط اللعبة وإصابة 14 شخصا بينهم أطفال بجروح بالغة، اثنان منهم في حالة خطيرة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث غير مرتبط بمعايير تشغيل الركوب

أفادت ملاهي "بورت أفينتورا وورلد" الترفيهية في إسبانيا، أن عاصفة قوية تسببت في سقوط شجرة على لعبة الأطفال "توماهوك".

وتابعت، كما تعرض بعض زوار الملاهي لاصطدام فروع الأشجار بهم أثناء تجولهم في الحديقة.

وأضافت: "الحادث ليس ناتجا عن أي خلل في معايير تشغيل الركوب أو الإجراءات المتبعة، نلتزم بأعلى معايير السلامة وتخضع جميع الألعاب لعمليات تفتيش يومية صارمة لضمان سلامة جميع الزوار، نحن نأخذ سلامة ضيوفنا على محمل الجد ونعمل على ضمان حصولهم على تجربة آمنة وممتعة".

تعاون مع السلطات لضمان سلامة الزوار

كما أعلنت إدارة الحديقة عن تعاونها مع السلطات المعنية في إطار سعيها، لتحقيق أهدافها وضمان سلامة الزوار.

"كوستا بلانكا": وجهة سياحية مميزة لجذب السياح

تعد حديقة "بورت أفينتورا وورلد"، هي مدينة الملاهي الأكثر زيارة في إسبانيا والسادس الأكثر زيارة في أوروبا.

ومنطقة "كوستا بلانكا" من الوجهات السياحية الرئيسية في إسبانيا، وتجذب العديد من السياح البريطانيين.

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