"شيكو" بإطلالة أنيقة في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - خطف الفنان هشام محمد "شيكو" الأنظار بإطلالة أنيقة في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية

وارتدى "شيكو" بدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا بنفس اللون، وبنطال باللون الأسود.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، لحضور الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية.

وتواجد كل من الفنانة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.