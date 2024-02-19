إطلالة عمرها 24 عاما.. عمرو دياب يخطف الأنظار في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - نادر نبيل:

خطف المطرب عمرو دياب الأنظار بإطلالة أنيقة عمرها 24 عاما في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية

وارتدى عمرو دياب بدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا باللون الأبيض مع رابطة عنق، وبنطال باللون الأسود.

بينما ظهر "الهضبة" بـ"لوك" ألبوم "تملي معاك"، الذي أصدره عام 2000، أي منذ 24 عاما، بشعر أصفر من الأمام مع "سكسوكة" اشتهر بها.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، لحضور الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية.

وتواجد كل من الفنانة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.