3 طرق مضمونة لتخزين الثوم في موسمه.. هيفضل فريش وريحته قوية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين الثوم من أهم أولويات ربات المنازل في موسم حصاده، وإذا كنتِ تعتقدين أن الثوم يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، ويخزن بشكل واحد، فأنت مخطئة، إذ أن للثوم أكثر من 7 طرق مضمونة للتخزين، ليستمر لمدة عام كامل في الفريزر، دون أن يفسد ويظل يحتفظ بنكهته القوية ورائحته النفاذة، ويمكنك تخزين الثوم كامل، أو مفروم أو فصوص.

تخزين الثوم مفروم مكعبات

في موسم تخزين الثوم، يمكن فرمه لدى بائعي الخضروات، لتخزينه بشكل جيد في الفريزر، فقط خصصي قوالب ثلجية على شكل مربعات للثوم ولا تستخدمينها في أي شيء آخر، لأن الرائحة يمكن أن تلصق بها، ثم وزعي الثوم المفروم على فتحات القالب، وادخليه الفريزر عدة ساعات حتى يتجمد، بمجرد أن يتجمد فرغي القوالب منه واحتفظي به مكعبات في كيس بلاستيك مخصص للحفظ الأطعمة، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

تخزين الثوم فصوص كاملة

لتخزين الثوم كاملا يجب أن يكون مقشرا مع التخلص من كل القشور الرفيعة، ثم تفصيصه وإزالة قشور الفصوص أيضا، ولتخزين الثوم كاملا يجب أن يكون مغطى تماما بالزيت، ويوضع في كيس للتخزين، ثم يفرغ الكيس تماما من الهواء، ويغلق الكيس ويخزن الثوم في الفريزر، ويمكن أن يستمر الثوم طازجا بهذه الطريقة لمدة عام كامل أو عامين، بحسب الشيف دعاء السمنودي.

تلك الطريقة أيضا للثوم تضمن أن يكون الثوم طازج برائحة نفاذة ونكهة قوية، وهي أفضل من تخزين الثوم مفروم، لأنها تتيح لربة المنزل استخدامه شرائح أو فصوص كاملة، كما تتطلب بعض الأكلات، ولنجاح تلك الطريقة يجب أن يكون الزيت المستخدم زيت زيتون، والكيس معقم ومفرغ الهواء ومحكم الغلق، للحصول على ثوم مخزن صحي وطازج.

طريقة تخزين الثوم كاملا بقشره

الثوم مثل البصل يفضل تخزينه في مكان مفتوح، وجيد التهوية لتجنب العطن، وهو ليس مثل معظم الخضروات فلا يصيبه العطن بسرعة، ويمكنه يمكن أن يظل بحالة جيدة دون تلف لمدة عام كامل، لكن بشرط أن يخزن في مكان جيد التهوية مثل البلكونة، وتعليقه في دوباره كي لا يصيب أي جزء منه الرطوبة والحرارة، وبذلك يمكنك تفصيص الثوم في أي وقت واستخدامه مباشرة.

نصائح عند تخزين الثوم

أفضل طريقة لتخزين الثوم فصوص كاملة أو كامل في البلكونة، فتلك أفضل طريقة لجعله طازجا.

يجب ألا تلمس المياه الثوم نهائيا ولا يغسل أثناء إعداده للتخزين.

يمكن تخزين الثوم في أكياس الثلاجة، سواء في أكياس تغلق بسحاب، أو أكياس عادية.

توضع كمية الثوم بحيث تملأ الكيس.

يفرغ الهواء نهائيا من داخل الكيس بالضغط عليه للخارج.

وضع ربع كوب صغير من زيت الزيتون، وليس أي زيت آخر سواء كان ذرة أو عباد الشمس.

يفضل عدم فرم القشور مع الثوم، لأنه يتسبب في ضعف النكهة.

لراحتك اجعلي بائع الخضروات يفرم لك الثوم بنفسه، لأن عند تخزينه مفروم ستضطرين لفرمه في معد الطعام، ويملأ البيت كله برائحة الثوم النفاذة.

احرصي على استخدام معطر الجو بعد تخزينه.