علامات على قدميك دليل على الإصابة بالسكر.. هل تشعر بالألم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

داء السكر مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.

والأنسولين هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم، ويعد فرط السكر في الدم، الذي يعرف أيضا بارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر، ويؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار الخطير بأعضاء الجسم، من بينها القدمان، وفقا لما جاء في "مايو كلينك"، و"منظمة الصحة العالمية".

أعراض داء السكر

الشعور بالعطش الشديد.

زيادة الحاجة إلى التبول على المعتاد.

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بالتعب.

فقدان الوزن عن غير قصد.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بالسكر

وهناك علامات على القدمين تدل على الإصابة بالسكري:

تغيرات في الإحساس مثل:

تنميل القدمين.

فقدان الشعور بالألم، أو البرودة والحرارة.

الإحساس بوخز في القدمين.

علامات أخرى تشير للإصابة بالسكر

جفاف الجلد.

تغيرات لون الجلد.

ظهور بقع داكنة على جلد القدمين.

تغير لون أظافر القدمين.

تقرحات الجلد وتشمل ما يلي:

ظهور جروح أو تقرحات على القدمين لا تلتئم بسهولة.

تكون القيح في تقرحات القدم.

رائحة كريهة في القدمين.

توم الكاحلين.

ضعف عضلات القدمين.

صعوبة في المشي والتوازن.

وقد لا تلاحظ هذه الأعراض على مريض السكري في آن واحد ولكن إذا كنت تعاني من أعراض السكرى الشائعة عليك فحص قدميك بشكل مستمر.

نصائح لتجنب خطر السكري

تناول غذاء صحي.

الحفاظ على على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

فحص القدمين يوميا بحثنا عن أي جروح.

غسل القدمين بالماء والصابون كل يوم.

ارتداء أحذية مريحة.

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