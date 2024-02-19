بعد تصدر انفصالهما التريند.. أبرز 8 معلومات عن ليلى فاروق زوجة أمير عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشرت في الآونة الأخيرة، أنباء عن انفصال الثنائي أمير عيد وزوجته ليلى فاروق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حزن ومفاجأة جمهورهما.

ذلك بعدما انتشرت صورا نشرتها ليلى فاروق عبر حسابها مع أحد أصدقائها، مما دفع الجمهور لنشر الصور مع توقع أنها في علاقة حب جديدة، ما أثار تساؤل الكثيرون حول انفصالها عن زوجها أمير عيد، خاصة بعدما اكتشفوا أن الثنائي ألغى متابعة بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ليلى فاروق صورة لها برفقة أصدقائها عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، معلقة: "أنا أصحابي الولاد زي إخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي"، كما نشرت صورة أخرى تجمعها بنفس الشخص، وعلقت ساخرة: "صورة ليا أنا وتامر صديقي اهو ليه مكتبتوش كتابي عليه؟".

أما عن أمير عيد، لم يصدر منه أي رد حتى الآن عما يتم تداوله.

وإليكم أبرز المعلومات عن ليلى فاروق زوجة الفنان أمير عيد، حسبما جاء بحسابات الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت عام 1983 في محافظة القاهرة.

- التحقت بقسم الرسم الزيتي بكلية الفنون الجميلة.

- تخرجت في عام 2006.

- عملت فنانة تشكيلية.

- عملت عارضة أزياء لبعض شركات الموضة.

- منذ طفولتها تربطها هي وزوجها أمير عيد علاقة حب.

- تزوجا الثنائي في عام 2013.

- لم ينجبا أطفال.

اقرأ أيضا:

رجل يحاول تهريب 3 ثعابين خطيرة في مكان غير متوقع

لكل عادة أصل..11 عادة مكتسبة من الفراعنة يفعلها كثيرون حتى الآن

تريند جروب "Cairo News" يثير جدلا.. وطبيب نفسي: "البنات بتقلد الأفلام المصرية"

واقعة مروعة.. لن تتوقع ما وجدته امرأة في "وجبة ديليفري"

لن تتوقع السبب.. عروس ترفض إتمام زفافها وتغادر الفرح في مشهد غريب