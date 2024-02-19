تظهر على وجهك.. احذر علامات تكشف الإصابة بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث سرطان المعدة عندما تبدأ الخلايا السرطانية عادةً في البطانة الداخلية للمعدة، ثم تنمو بشكل أعمق في جدران معدتك مع تطور المرض القاتل، كما يؤثر على المنطقة التي يلتقي فيها المريء بالمعدة.

وبحسب timesnownews، فإن أعراض سرطان المعدة الشائعة مثل فقدان الوزن غير المبرر وآلام المعدة غالبا لا تظهر في المراحل المبكرة.

تم ربط سرطان المعدة بمشاكل الجلد التي تظهر على الوجه وهو من المراحل الأولى للمرض.

هناك أنواع مختلفة من سرطانات المعدة بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة الأولي، ورم انسجة الجهاز الهضمي (GIST)، وأورام الغدد الصم العصبية (السرطانية) في المعدة.

أعراض سرطان المعدة على جلدك

ينتشر سرطان المعدة إلى العقد الليمفاوية وقد يسبب كتلًا يمكن الشعور بها من خلال الجلد، ينتشر السرطان إلى الكبد ما يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين.

إذا انتشر السرطان داخل البطن، فقد يتسبب في امتلاء البطن بالسوائل، ما يجعلها تبدو منتفخة.

يؤدي سرطان المعدة أيضًا إلى اضطراب جلدي نادر يسمى الحطاطات الحمراء الحليمية والذي يسبب نتوءات صغيرة مرتفعة على الجلد مع تقشير الجلد على وجهك.

علامات أخرى

وبصرف النظر عن مشاكل الجلد، تشمل العلامات المبكرة الأخرى لسرطان المعدة ضعف الشهية وفقدان الوزن المفاجئ وآلام البطن وعدم الراحة أو التورم في البطن.

قد تعاني أيضًا من حرقة المعدة، وعسر الهضم، والشعور بالانتفاخ والغازات، والغثيان والقيء، والذي قد يكون مع أو بدون دم.

يشعر الكثير من الناس بالشبع بعد وقت قصير من تناول كمية صغيرة فقط من الطعام.

ووفقا للأطباء، فإن انخفاض الهيموجلوبين يعد أيضا من الأعراض الرئيسية للمرض القاتل.

هل يمكن أن تشعر بوجود ورم في معدتك في وقت مبكر؟

وفقًا للأطباء، قد تتمكن من الشعور بكتلة في معدتك أثناء الفحص البدني اعتمادًا على مدى تقدم السرطان.

في الغالب، إذا كانت الأعراض تتضمن التعرف على الأحاسيس في معدتك، فستشعر في كثير من الأحيان بالانتفاخ أو الامتلاء أو الألم. قد يبدأ الألم خفيفًا ثم يصبح أكثر شدة مع تقدم المرض.

ما الذي يسبب سرطان المعدة؟

يقول الخبراء أن سرطان المعدة يتشكل عندما يكون هناك تغير جيني في الحمض النووي لخلايا المعدة، وبسبب الطفرة، تنمو الخلايا بسرعة وتشكل في النهاية ورمًا بدلاً من الموت.

تتفوق الخلايا السرطانية على السليمة وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، على الرغم من عدم وجود أسباب للطفرة، إلا أن العديد من العوامل التي يبدو أنها تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة، تشمل التاريخ العائلي، والعدوى البكتيرية، والارتجاع المعدي المريئي، والكحول، والسمنة، والتهاب المعدة، والتدخين.

كيف ينتشر السرطان في جسمك؟

وفقا للأطباء، ينتشر السرطان عبر أنسجة الجسم ثم ينمو أكثر في المناطق المحيطة. وينتشر أيضًا من حيث بدأ عن طريق الدخول إلى جهازك الليمفاوي ثم ينتقل من حيث بدأ إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الأوعية الدموية.

عوامل الخطر

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بسرطان المعدة، إلا أن بعض العوامل الديموغرافية تزيد من خطر الإصابة، والتي تشمل – إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا.

عوامل الخطر الرئيسية الأخرى هي النظام الغذائي الخاص بك – والذي يتضمن الأطعمة شديدة الملوحة والأطعمة المدخنة والمخللة.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الوقاية من هذا المرض بما في ذلك تناول نظام غذائي متوازن وصحي ومليء بالمكونات الطازجة مثل الفواكه الملونة والخضروات الخضراء.

يجب عليك أيضًا تضمين الكثير من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل خبز الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة والأرز، أيضا، تجنب منتجات الطماطم للوقاية من السرطان، تجنب الأطعمة المخللة واللحوم المملحة والأسماك يمكن أن يساعد أيضًا في حماية معدتك.

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