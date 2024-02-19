الدم الذهبي" أندر فصيلة دم في العالم - هل تمتلكها.. اكتشف ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُخفي فصائل الدم حكايات فريدة، من بينها حكاية "أندر فصيلة دم"، فما هي هذه الفصيلة؟ وأين تكمن ندرتها؟ وما هي التحديات التي يواجهها أصحابها؟

ما هي فصيلة الدم؟

تعتمد فصيلة دم الشخص على ما إذا كان لديه جزيئات أو بروتينات معينة، تُسمى "المستضدات" على سطح خلايا الدم الحمراء أم لا، وفقا لموقعي "usatoday"، و"livescience".

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يُعرف اثنان من المستضدات الرئيسية المستخدمة في فصيلة الدم باسم "المستضد A" وB".

أنواع فصائل الدم

وتؤدي مستضدات A و B دورا رئيسيا في تحديد فصيلة الدم.

فصيلة الدم A: تتميز بوجود مستضدات A على سطح خلايا الدم الحمراء فقط.

فصيلة الدم B: تحتوي على مستضدات B فقط.

فصيلة الدم AB: تُعد فصيلة فريدة، حيث تُجمع بين مستضدات A و B.

فصيلة الدم O: لا تحتوي على أي من مستضدات A أو B.

هل فصيلة الدم وراثية؟

نعم، فصيلة دم الإنسان وراثية من والديه، بحسب الصليب الأحمر.

ما هي أندر فصيلة دم؟

" Rh-null"، أو ما تُسمى بـ الدم الذهبي أندر فصيلة في العالم.

خصائصها:

تفتقر خلايا الدم الحمراء لدى أصحابها إلى جميع أنواع مستضدات Rh.

يُقدر عدد أصحابها بحوالي 43 شخصا فقط في العالم.

تم اكتشافها عام 1961.

كما يواجه أصحاب فصيلة الدم الذهبي تحديات صحية فريدة، أهمها صعوبة الحصول على الدم عند الحاجة، يُمكن نقل الدم من أصحاب فصيلة Rhnull فقط إلى أشخاص يحملون نفس الفصيلة، ما يُشكل تحديا كبيرا في حالات الطوارئ.

هل يمكن أن تتغير فصائل الدم؟

لا تتغير فصيلة دم الشخص عادة، ما يعني أنها تظل ثابتة كما هي طوال الحياة، ولكن في بعض الحالات النادرة، فصيلة الدم تتغير، بما في ذلك حالات زرع نخاع العظم والأشخاص الذين أصيبوا بأنواع معينة من السرطان أو العدوى.

كيف تعرف فصيلة دمك؟

1. السجلات الطبية

إذا كان لديك سجلات طبية سابقة لدى الطبيب، فقد تكون فصيلة دمك موجودة فيها.

2. اختبار فصيلة الدم:

يمكنك إجراء اختبار فصيلة الدم في أي مستشفى أو مركز تحاليل طبية، من خلال أخذ عينة صغيرة من دمك.

اقرأ أيضا:

موجود في كل بيت.. نوع طعام يفعل العجائب في مستوى الكوليسترول في جسمك

تقلل الكوليسترول وتحمي من السرطان.. نوع طعام يقي من أمراض القلب

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفول.. مفاجأة

هذا ما تفعله مكعبات مرق الدجاج بمستويات الكوليسترول- مفاجأة

بـ 10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية