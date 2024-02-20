علامة تحذير عند الاستيقاظ في الصباح تكشف إصابتك بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر خبراء من أن الاستيقاظ من النوم وأنت تلهث دون أن يكون ذلك بسبب رؤيتك لكابوس، بمثابة جرس إنذار بمشكلات صحية خطيرة تستدعي زيارة الطبيب.

وأشاروا إلى أن هذه العلامة قد تكون من أعراض انقطاع النفس النومي، وهو اضطراب يتوقف فيه تنفسك أثناء النوم، ويصعب اكتشافه إذا كنت تعيش بمفردك، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتشمل أعراض انقطاع النفس النومي:

توقف التنفس أثناء النوم.

إصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناق.

الاستيقاظ كثيرا أثناء الليل.

الشخير بصوت عال.

الشعور بالتعب الشديد طوال اليوم.

صعوبة في التركيز.

تقلبات مزاجية.

والعلامة المنذرة الأخرى لانقطاع النفس النومي هي الاستيقاظ مع الصداع.

لذا يُنصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا كنت تشك في إصابتك بهذا الاضطراب أو لاحظ شخص ما هذه الأعراض أثناء نومك.

وأكدوا أن انقطاع النفس النومي يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه، حيث يُعرضك لخطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى، مثل:

ارتفاع ضغط الدم.

السكري من النوع الثاني.

أمراض القلب.

الاكتئاب.

السكتة الدماغية.

أنواع انقطاع النفس النومي:

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA):

هو الأكثر شيوعا، ويحدث عندما يرتد اللسان للخلف أثناء الاستلقاء ويسد مجرى الهواء.

انقطاع النفس المركزي النومي (CSA):

يحدث بسبب نقص قصير في الاتصال بين الدماغ والعضلات التي تتحكم في التنفس.

- العلاج

يُعالج هذا الاضطراب باستخدام جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر، حيث يقوم بضخ الهواء بلطف إلى قناع يرتديه الشخص فوق فمه أو أنفه أثناء النوم.