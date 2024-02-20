الامارات | أسباب الهالات السوداء تحت العين.. بسيطة أم خطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا بأن الهالات السوداء تحت العين لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة للهالات السوداء تحت العين تتمثل في قلة النوم، والعمل مدة طويلة أمام شاشة الحاسوب، إضافة إلى اتباع نمط حياة غير صحي كالتدخين.

وأضافت أن الهالات السوداء قد تنذر أيضاً بمشكلة صحية، مثل أمراض الكبد كالتهاب الكبد (اليرقان)، والكبد الدهني، وتليف الكبد.

وقد تشير أيضاً إلى نقص الحديد أو نقص الزنك أو أمراض الغدة الدرقية والمرارة أو قصور القلب وقصور الكلى.

كما تسبب الحساسية أو الاضطرابات الأيضية، خصوصاً مرض السكري، أو التهاب الجلد العصبي في بعض الأحيان، ظهور ظلال داكنة تحت العينين.

وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت الهالات السوداء تحت العين مصحوبة بأعراض أخرى، مثل تغير لون بياض العين والجلد إلى اللون الأصفر، والشعور بالحكة، وتورم الساقين، وتورم الرقبة، والتعب المستمر والخمول، وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتعالج الهالات السوداء تحت العين بناء على السبب، فإذا كانت ترجع إلى أحد الأمراض الخطرة السابقة، فإنه يتم علاج هذا المرض.

وفي الحالات البسيطة، يمكن مواجهة الهالات السوداء تحت العين باتباع نمط حياة سليم، يتمثل في التغذية الصحية التي تتسم بالتنوع والتوازن، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إضافة إلى الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

• في الحالات البسيطة يمكن مواجهة الهالات السوداء باتباع نمط حياة سليم يتمثل في التغذية الصحية.