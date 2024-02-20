مكون في مطبخك يحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، تهدد صحة الكثير حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام غذائي يسيطر عليها.

وفي هذا الصدد، إليك ما يفعله الحلبة في مستويات الكوليسترول، وفقًا لما ذكره موقع verywellhealth، ndtv.

تساهم الحلبة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وذلك وفقًا لمحتواها على الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز، كما تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن الحلبة تقلل من تراكم الدهون في الجسم وبالتالي تمنع ارتفاع الكوليسترول الكلي، وخاصًة الكوليسترول الضار، كما أنها تحسن من التحكم في نسبة السكر بالدم، وبالتالي تقي من خطر ارتفاعه.

فوائد أخرى للحلبة

1- تعزيز صحة جهاز المناعة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض المعدية.

2- تعمل على نقص الوزن عن طريق خفض الشهية وزيادة معدل الأيض وتقليل تراكم الدهون.

3- الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي، ومن أبرزها عسر الهضم والانتفاخ والإمساك.

4- التوازن الهرموني، حيث تشتهر الحلبة بمحتواها على الاستروجين النباتي، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم الاختلالات الهرمونية، خاصة عند النساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث.

5-تعزيز صحة الجلد عن طريق تقليل ظهور حب الشباب، وإعطاء البشرة إشراقة طبيعية.

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