قبل رمضان ومع ارتفاع أسعارها.. إليك أرخص أنواع الجبن بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار على جميع السلع الغذائية والمنتجات، ويعاني الكثيرون خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

لذلك نقدم لكم مجموعة من أرخص أنواع الجبن الموجودة في الأسواق، والتي يمكنها أن تكن بدائل صحية على سفرة السحور في الشهر الكريم.

جبن القريش

يتراوح سعره من 80 لـ 90 جنيه للكيلو الواحد.

الجبن الأبيض

سعرها 133 جنيها للكيلو الواحد

الجبن الاسطنبولي

يتراوح سعره من 100 إلى 120 جنيه مصري للكيلو الواحد.

نصائح مهمة قبل شراء الجبن

- تأكد من مكونات الجبن، واختر الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الحليب ونسبة قليلة من المواد الحافظة والمضافة.

- تأكد من أن لون الجبن طبيعي وموحد.

- تأكد من أن قوام الجبن متماسك وخالٍ من التشققات أو الثقوب.

تجنب شراء الجبن الذي له رائحة كريهة أو غير طبيعية.

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