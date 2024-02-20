أطول ثعبان سام في العالم.. رجل يصطاد كوبرا خطيرة بيديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهر مقطع فيديو صادم من تايلاند عاملاً متطوعًا يصطاد كوبرا ضخمة بيديه العاريتين.

وبحسب الموقع الإخباري ثايجر، أبلغ السكان المحليون في مقاطعة كرابي جنوب تايلاند السلطات بعد أن تسلل الثعبان إلى مزرعة نخيل وحاول الاختباء في خزان للصرف الصحي، بحسب ndtv.

وبحسب ما ورد بلغ طول الكوبرا العملاقة 4.5 متر (حوالي 14 قدمًا) ووزنها أكثر من 10 كيلوجرامات.

واستغرق الأمر من سوتي نايوهاد، المتطوع في المنظمة الإدارية لمنطقة آو نانج، ما يقرب من 20 دقيقة لاصطياد الثعبان.

قام السيد نايوهاد، 40 عامًا، بإغراء الثعبان أولاً بالخروج إلى طريق مفتوح، ثم شرع في بدء محاولته لاصطياده.

ويظهر مقطع فيديو شاركه على فيسبوك الكوبرا الملك وهو يقاوم كل محاولات القبض عليه، وفي لحظة ما، اندفع الثعبان إلى الأمام وفكه مفتوحا، لكن نايوهاد تمكن من الابتعاد عن طريقه.

وقال صائد الثعابين إن الكوبرا الملك تم إطلاق سراحها بأمان في بيئتها الطبيعية بعد الإمساك بها، مضيفا أن الثعبان ربما كان يبحث عن رفيقته، حيث قتل السكان المحليون مؤخرا كوبرا أخرى.

كما حذر السيد نوهاد الآخرين من محاولة اصطياد الثعابين، قائلاً إن مهاراته جاءت بعد سنوات من التدريب.

والكوبرا الملك هو نوع من الثعابين السامة، مستوطن في جنوب شرق آسيا، وهو أطول ثعبان سام في العالم، حيث يبلغ متوسط طوله من 10 إلى 13 قدمًا.

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