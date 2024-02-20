أثناء تحليقها.. راكب يتعدى على مضيفة طيران على متن طائرة ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ألقت الشرطة البريطانية القبض على راكب بريطاني يبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن قام بسلسلة من التصرفات العنيفة والمدمرة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية من بانكوك إلى مطار هيثرو.

ووفقا لصحيفة "الديلي ستار"، الراكب البريطاني قام بضرب مضيفة طيران وتخريب مرحاض الطائرة أثناء الرحلة الجوية.

وكشفت التحقيقات أن الراكب كان عاريا الصدر، وقام بدفع باب مرحاض الطائرة بعنف، مما أدى إلى إتلافه، ثم قام بلكم مضيفة طيران على الأرض، وتم تحويل مسار الرحلة إلى مطار هيثرو لتلقي الشرطة القبض على الراكب.

وثقت الحادثة من قبل أحد الركاب بالتقاطه مقطع فيديو، ويظهر فيه الراكب وهو يصرخ ويثير الفوضى.

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