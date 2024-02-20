هل حدث لك.. ما السر وراء شعورك بعدم القدرة على الحركة أثناء النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل استيقظت يوما ما وشعرت بالخوف وعدم القدرة على الحركة أو الكلام؟ قد تكون عانيت من شلل النوم، وهي ظاهرة شائعة تُصيب العديد من الأشخاص في مرحلة ما في حياتهم.

- ما هو شلل النوم؟

شلل النوم هو الشعور بالوعي ولكن غير قادر على الحركة، ويحدث خلال المرحلة الانتقالية بين اليقظة والنوم، حيث لا يتمكن الدماغ من التحكم بشكل كامل في وظائف الجسم، وفقا لموقع "verywellhealth".

خلال هذه الحالة، يشعر الشخص بالضغط أو الاختناق، ويستمر ذلك لبضع ثوان إلى بضع دقائق.

- الأعراض

حركة العين محدودة.

الشعور بوجود شخص أو كائن شرير في الغرفة.

الهلوسة أو سماع أصوات في الغرفة، أو رؤية أشخاص أو وجوه بجوار السرير.

ضيق في التنفس أو الضغط على الصدر.

الشعور بوجود شخص ما يقف فوقهم أو يعيقهم.

- الأسباب

الحرمان من النوم.

الشعور بالإجهاد.

اضطرابات القلق والتوتر.

اضطراب حركة العين السريعة.

انقطاع التنفس الانسدادي "الشخير".

مشاكل النوم الأخرى مثل الخدار أو تشنجات الساق الليلية.

- طرق العلاج

لا يوجد علاج محدد لشلل النوم، ولكن هناك بعض الأشياء التي تساعد على تقليل أعراضه، مثل:

الحصول على قسط كاف من النوم.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل الذهني.

تخفيف مستويات التوتر.

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