إزالة الشعر بالليزر.. تعرفي على فوائده وطريقة الاستعداد له بشكل صحيح

القاهرة - سمر حسين - ماما

إزالة الشعر بالليزر أحد المهام الأساسية التي تهم النساء في حياتهن اليومية، وذلك للرغبة في التخلص من هذا الأمر المزعج بشكل نهائي، دون الحاجة لاستخدام مستحضرات التجميل التي قد يأتي بعضها بشكل مكلف، فيما يأتي البعض الآخر دون تقديم النتيجة المرغوب بها، وبالتالي زيادة شعور السيدات بالانزعاج من الأمر، مع التسبب في خشونة ملمس البشرة.

ما هي تقنية إزالة الشعر بالليزر؟

تقنية إزالة الشعر بالليزر هي عبارة عن أحد الإجراءات التجميلية التي تعتمد على استخدام الضوء النبضي المكثف «IPL» أو أشعة الليزر القوية للتخلص من الشعر غير المرغوب به على بعض المناطق في الجلد.

وخلال الخضوع لتلك التقنية، يقوم مصدر الضوء بتسخين وتدمير بصيلات الشعر في الجلد، ما يعطل نمو الشعرة، حيث تشمل المناطق الشائعة التي يتم علاجها من قبل الكثيرين سواء ما بين الرجال أو النساء، الوجه، والذراعين، والساقين، وغيرهم.

إزالة الشعر بالليزر كيف تستعدي لها؟

قبل البدء في إزالة الشعر بالليزر، تتبادر إلى أذهان السيدات العديد من التساؤلات الخاصة بشأن هذا الأمر، ولعل أبرزها هي كيفية الاستعداد الجيد للتعامل مع تلك التقنية، حيث يتم تطهير المنطقة المستهدفة قبل بدء استخدام الليزر بها، ومن ثم يتم وضع «جل» مخدر عليها، لأن التخدير يساعد على عدم الشعور بالألم بقوة فضلًا عن حساسية الجلد في هذا الوقت، ومن ثم يتم الانتظار حوالي نصف ساعة قبيل البدء بالجلسة.

ومن المعروف أنه يتم العلاج بالليزر داخل غرفة مجهزة خصيصًا له، كما أنه يجب على الشخص داخل الغرفة ارتداء نظارة وقائية أثناء الجلسة، وخلالها يتم شد الجلد بالمنطقة المرادة وعلاجها بنبضات الليزر.

ويصف الكثيرين من مستخدمي تقنية الليزر بأن نبضاته تبدو وكأنها وخزات صغيرة تحدث في الجلد، لكنها غير مؤلمة أو مقلقة بالمرة، حسب ما ذكرت «الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية».

تقنية إزالة الشعر بالليزر

أما بشأن آلية تقنية إزالة الشعر بالليزر، فتقوم أشعة الليزر بإزالة الشعر عن طريق تبخيره، وهو ما يسبب ظهور رائحة تشبه الكبريت، حيث تعتمد مدة العلاج على حجم المنطقة المعالجة، فإذا كنتي تعالجين منطقة كبيرة مثل الظهر أو الساقين، فقد يستمر علاجك لأكثر من ساعة.

ما يجب فعله بعد إزالة الشعر بالليزر

بعد الخضوع لجلسة الليزر يجب القيام ببعض الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث أي آثار جانبية محتملة، وتتمثل في:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة المناطق التي تمت علاجها بالليزر.

- عدم استخدام أي كريمات واقية من الشمس إلا باستشارة الطبيب.

- اتباع تعليمات الطبيب المختص بشكل صحيح.

الآثار الجانبية المحتملة بعد إزالة الشعر بالليزر

وعلى الرغم من أن تقنية إزالة الشعر بالليزر آمنة بنسبة كبيرة، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي قد يصاب بها البعض، وقد لا تكون مناسبة لبعض الفئات بما في ذلك الحوامل في الأشهر الأولى من الحمل، وكذلك الأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من البشرة.

وقد تشمل الآثار الجانبية المحتمل حدوثها كل من:

- حدوث تورم في المنطقة المعالجة.

- ظهور إحمرار على الجلد بالمنطقة ذاتها أيضًا.

- عدم الشعور بالارتياح.

ما هي مدة استمرار إزالة الشعر بالليزر؟

تعمل إزالة الشعر بالليزر بشكل دائم، بعد أن يتم تدمير بصيلات الشعر بتلك الأشعة، لكن عندما تتضرر بصيلات الشعر فإنه سينمو من جديد في النهاية، حيث يعتمد مقدار الوقت الذي تستغرقه الشعرة للنمو من جديد على دورة نمو الشعر الخاصة بالفرد ذاته، وهي تختلف من شخص لآخر بطبيعة الحال، فبعض الناس لديهم شعر ينمو بسرعة أكبر من غيرهم والعكس صحيح.

ويمكن ملاحظة النتائج الفعالة لإزالة الشعر بتقنية الليزر بعد فترة وجيزة من الخضوع له، حيث يتطلب الأمر المواظبة على العلاج حسبما يقرر الطبيب المختص.