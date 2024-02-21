مقادير كيكة البرتقال في الخلاط.. طرق سهلة وسريعة للتحضير داخل البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مقادير كيكة البرتقال في الخلاط، يمكن تطويعها لتحضير الكيكة المفضلة بأكثر من طريقة، إذ تعتمد بشكل أساسي على البرتقال، ليمنحها نكهة مميزة، بجانب أنها تحتوي على فيتامين سي المفيد لصحة الأسرة، لدوره في تقوية جهاز المناعة بالجسم، لذا نقدم طريقة كيكة البرتقال بالمقادير والمكونات والخطوات المضبوطة.

مقادير كيكة البرتقال بالخلاط

مقادير كيكة البرتقال بالخلاط وطريقة إعدادها، نستعرضها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها عبر شاشة «سي بي سي سفرة»:

- 3 أكواب من الدقيق.

- ملعقة كبيرة بشر برتقال.

- 3 بيضات.

- كوب سكر.

- نصف كوب زيت ذرة.

- كوب حليب.

- ملعقة عصير برتقال كبيرة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة متوسطة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

- ملعقة كبيرة خل أبيض.

• خطوات كيكة البرتقال بالخلاط:

- ضعي الدقيق في وعاء كبير.

- أضيفي البيكنج بودر ورشة الملح.

- في الخلاط ضعي الحليب مع السكر والزيت.

- أضيفي بشر البرتقال وملعقة عصير البرتقال.

- أضيفي البيض والفانيليا والخل.

- ضعي المزيج السائل واخفقي باقي العجين في الخلاط.

- بعد أن تمتزج المكونات السائلة أوقفي الخفق.

- أضيفي الدقيق وقلبي مكونات كيكة البرتقال.

- صبي خليط كيكة البرتقال في صينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة، واتركيها لمدة 25 دقيقة.

بالسمن البلدي.. مقادير كيكة البرتقال بالخلاط

مقادير كيكة البرتقال بالخلاط بالسمن البلدي للشيف نجلاء الشرشابي:

- ربع كيلو دقيق منخول.

- كوب من عصير البرتقال.

- كوب من سكر.

- ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

- 4 بيضات.

- ملعقة ملح.

- كيس من بكينج باودر.

- 3 ملاعق صغيرة من الفانيليا.

- نصف كوب سمن بلدي.

- 3 ملاعق كبيرة زيت.

• طريقة تحضير كيكة البرتقال:

- ضعي في الخلاط السكر والسمن والزيت واضربي الخليط معًا.

- أضيفي البيض المخفوق مع نكهة البرتقال والفانيليا.

- ضعي الملح والدقيق والبيكنج باودر.

- أضيفي السمن البلدي وضعي عليها عجينة الكيك، واتركيها في الفرن حتى تنضج.

مقاير كيكة البرتقال الشيف نادية السيد

الخطوات:

- دقيق.

- كوب سكر.

- 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

- ربع كوب عصير برتقال.

- 3 بيضات.

- ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

- قشر برتقال.

- ملعقة صغيرة فانيليا

• طريقة التحضير:

- أولى خطوات عمل مقادير كيكة البرتقال بالخلاط ضعي في وعاء، الدقيق مع البيكينج باودر والفانيليا.

- في الخلاط الكهربائي اخلطي البيض والسكر حتى يختفي السكر، لعمل كيكة البرتقال.

- ضيفي الزيت والعصير، واخلطي المكونات حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.

- صبي خليط البيض على الدقيق وقلبي جيدًا.

- دخلي كيكة البرتقال الفرن، وتترك حتى تنضج وقدميها لأسرتك.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

تبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة، لذا نقدم لكم مقادير كيكة البرتقال بالخلاط:

- ثلاثة أرباع كوب زبدة.

- 3 بيضات.

- كوب سكر بودرة.

- كوبان دقيق منخول.

- ملعقتان شاي برتقال مبشور.

- ملعقتان بيكنج بودر.

- ملعقة بشر ليمون.

- نصف كوب عصير برتقال.

• طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة:

- ضعي على قالب مقادير كيكة البرتقال بالملعقة الخشب السمن.

- ضيفي السكر تدريجيا، ثم بشر البرتقال والليمون.

- ضيفي البيض واحدة، ثم الأخرى حتى ينتهي المقدار.

- ضعي إلى الخليط السابق الدقيق المنخول والبيكنج بودر وقلبي جيدًا.

- ضيفي للخليط السابق عصير البرتقال حتى الحصول على عجينة لينة لصبها في القالب أو الصينية.

- ضعي في فرن متوسط الحرارة لمدة 20-25 دقيقة الخليط، وذلك لعمل مقادير كيكة البرتقال بالخلاط.

مقادير كيكة البرتقال بالخلاط بوصفة مختلفة

من ألذ وصفات كيك هي طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، ويتم إعدادها على وجبة الفطور أو العشاء كالتالي:

مقادير كيكة البرتقال:

- كوب دقيق.

- كوب عصير من البرتقال.

- كوب سكر.- بيضتان.

- كوب زيت ذرة.

- رشة ملح.

- ملعقة فانيليا.

- ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

- ملعقة كبيرة بكينج بودر.

• خطوات عمل كيكة البرتقال في الخلاط:

- يجب إشعال الفرن لتحقيق درجة الحرارة المطلوبة، وتكون في حدود 180 درجة.

- حضري في صينية مقادير كيكة البرتقال في الخلاط وادهنيها بالزبدة.

- ضيفي رش الدقيق وتركها جانبا حتى الانتهاء من خطوات تحضير الكيكة.

- في الخلاط الكهربائي ضعي البيض والسكر والزيت.

- ضيفي بشر البرتقال والبكينج بودر ورشة الملح.

- صبي الخليط السائل على بولة الدقيق، حتى الحصول على كيك سميك ناعم دون تكتلات.

- صبي خليط الكيكة بالبرتقال في الصينية الجاهزة.

- دخلي العجين إلى الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة.

- بعد 20 دقيقة اختبري نضج الكيك بخلة أسنان نظيفة.