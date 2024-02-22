طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في المنزل.. «اعرفي سر لونها الذهبي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا أكلة إيطالية مشهورة عالميًا تتكون من قاعدة من العجين المُخبوز، ويُضاف عليها مجموعة متنوعة من المكونات مثل صلصة الطماطم، والجبن، واللحم المقطع، والخضروات، والبهارات حسب الذوق الشخصي.

طريقة عمل عجينة البيتزا

وفي السطور التالية نرصد لكم طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل:

مكونات طريقة عمل عجينة البيتزا:

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3/4 كوب ماء دافئ

طريقة عمل عجينة البيتزا:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق، الخميرة، والملح.

أضف زيت الزيتون والماء الدافئ تدريجياً واخلط ببطء حتى تتكون عجينة.

اعجن العجينة على سطح مرشوش بالطحين لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح ملساء ومطاطية.

ارش قليلًا من الطحين في وعاء نظيف وضع العجينة فيه، غطها بمنشفة نظيفة واتركها ترتاح لمدة ساعة تقريبًا حتى تتضاعف حجمها.

بعد أن ترتاح العجينة، قسمها إلى قطعتين (لتحضير بيتزتين).

افرد كل قطعة على سطح مرشوش بالطحين بشكل دائري ورقيق حسب الرغبة.

ضع العجينة المفرودة على صاج الفرن المدهون بالقليل من الزيت، ثم قم بتضافة الحشوة المفضلة لك.

ضع الصينية في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تصبح البيتزا ذهبية اللون.