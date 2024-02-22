أطعمة تسبب الإصابة بهذه المرض القاتل.. إيه اللي جاب الكرشة جنب المايونيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه لا يسبب أي أعراض في البداية، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية والفشل الكلوي.

توجد العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك الوراثة والعمر وأسلوب الحياة، ويمكن أن تؤدي الأطعمة التي نتناولها أيضا في ذلك.

أطعمة يمكنها رفع ضغط الدم

يقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة، إن هناك بعض الأطعمة التي ترفع من القاتل الصامت، منها الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الكرشة، ولحمة الرأس، واللحوم البيضاء، وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نظام غذائي غير صحي.

المايونيز واللحوم المدخنة

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن تزيد من ضغط الدم، لأنها تعمل على احتباس السوائل تحت الجلد، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على أملاح عالية، رقائق البطاطس، واللحوم، والصلصة، والمايونيز، بالإضافة للحوم المدخنة.

وأشار إلى أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ترفع من الكوليسترول الضار، ما يؤدي لتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، ومن هذه الأطعمة دهون اللحوم الحمراء، والدواجن الدهنية، والجبن والسمنة الزبدة، والحلويات المصنعة.

بالإضافة إلى أن الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، ومن ثم التأثير على ضغط الدم، ومنها المعجنات والحلويات، والكعك، وكذلك المشروبات الغازية.

وقدم عدة نصائح للحفاظ على ضغط الدم وتشمل ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

تناول الكثير من الخضروات والحبوب الكاملة.

تناول البروتينات الخالية من الدهون.

الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.

تناول الأطعمة الطازجة.

تناول الأسماك.

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