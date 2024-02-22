حكاية أمنية هاني الناظر الأخيرة.. ما علاقتها بمتابعيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشهر عصيبة مرت على الدكتور هاني الناظر خلال صراعه مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية الذي أدى لوفاته منذ عدة ساعات عن عمر يناهز 73 عاما، ورغم رسائل التفاؤل التي كان يبعثها في نفوس متابعيه، فإنّه كان يسجل أمنياته الأخيرة التي شعر أنها ربما لن تتحقق.

أمنيات الدكتور هاني الناظر كانت إنسانية وروحية، كانت في نفس درجة سمو روحه الذي عاش به، تنبع من قلبه المحب والمتعلق بعمله ومتابعيه.

آخر أمنية للدكتور هاني الناظر قبل وفاته

وفي أيامه الأخيرة بينما يصارع السرطان على سرير المرض، كان هاني الناظر يتمنى فقط استمرار التواصل مع متابعيه رغم مرضه، وهو ما كتبه في آخر أيامه بعد أن اشتد عليه المرض.

وعبر هاني الناظر عن أمنيته الأخيرة في كلمات بسيطة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها موجها حديثه لجمهوره ومتابعيه: "أتمني ألا يحرمني المرض من التواصل معكم".

كلمات هاني الناظر الأخيرة بعد تحسن حالته

رسالة هاني الناظر جاءت بعد تحسن بسيط لحالته الصحية قبل نحو 3 أشهر من وفاته، وقال فيها: "الحمد لله، يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة، لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمني ألا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عنها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية، أشكر حضراتكم من كل قلبي على دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعًا".

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