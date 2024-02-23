هل يؤثر تناول الفول يوميا على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفول من الأطعمة الصحية التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، لما يحمله من فوائد صحية وعناصر غذائية مهمة، بما في ذلك الكلى والكبد.

ويقول الدكتور أسامة صلاح اخصائي التغذية العلاجية لـ"الخليج 365"، إن الفول من الأطعمة التي تحتوي على بروتينات وعناصر غذائية مهمة بما في ذلك احتواؤه على الألياف التي تساعد على الهضم بشكل سريع.

فوائد الفول للكلى

وأضاف أخصائي التغذية أن الألياف تساعد على منع الإمساك، ما يقلل من الضغط على الكلى، والبروتين يعمل على إصلاح الأنسجة، والحفاظ على وظائف الكبد والكلى.

وأوضح أن الفول غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، بما في ذلك خلايا الكلى والكبد.

ولفت إلى أنه رغم فوائد الفول إلا أن الإفراط في تناوله يسبب مشكلات على صحة الكلى، وهي ارتفاع مستويات حمض اليوريك، ما قد يسبب ارتفاع الإصابة بحصوات الكلى.

كيفية تجنب أضرار الفول

ونصح بتناول الفول باعتدال يوميا، ونقع الفول قبل الطهي يقلل من الانتفاخ، وحمض البيورينات الذي يسبب مشكلات للكلى، وتكون الحصوات.

بالإضافة لتناول كمية كبيرة من الماء لطرد السموم، ومنع تكوين الحصوات على الكلى.