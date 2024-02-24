علاج سحرى للتخلص من الهالات السوداء.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت شركة "Nip+Fab" في صنع لصاقات عين هلامية، تساهم في علاج انتفاخات العين والتخلص من الهالات السوداء، لقدرتها على ترطيب منطقة العين المرهقة، بفضل مزيج من المكونات المحببة للبشرة بما في ذلك أحماض التفتيح القوية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة thesun البريطانية.

كما أنها تتميز بتركيبة مصممة لإضفاء اللمعان والإشراق على العينين، وتساعد على تلاشي الهالات السوداء.

تأتي اللصاقات في عبوات تحتوي على 20 زوجاً، وهي خالية من العطور، ومناسبة للبشرة الحساسة، إضافة إلى أن مكوناتها نباتية خالصة، نقلًا عن موقع 24 الإماراتي.

واكتسبت لصاقات “Hyaluronic Fix Jelly Eye Patches” مكانة مرموقة لدى عشاق الجمال، بسرعة، وهناك المئات من التقييمات الخمس نجوم للمنتج على موقع شركة “Nip+Fab” حتى الآن، مع إشادة عدد كبير من المعجبين بالمنتج لقدراته السريعة وفعاليته العالية.

وشاركت إحدى المستخدمات تجربتها مع اللصاقات قائلة: "أحب لصاقات العين هذه. فهي باردة جداً وتجعل بشرتك ناعمة بعد الاستخدام، يمكنك رؤية الفرق من خلال الهالات المحيطة بمنطقة العين، إنه منتج رائع."

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