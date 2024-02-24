بعد عرض برومو مسلسل "صيد العقارب".. ما تفسير رؤية العقرب في المنام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

خطف برومو مسلسل "صيد العقارب" الأنظار فور عرضه، مُثيرا فضول الجمهور لمعرفة المزيد عن هذا العمل، الذي تُشارك فيه الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان 2024.

لكن، هل تساءلت ما تفسير رؤية العقرب في المنام؟

مفسرة الأحلام صوفيا زادة، أوضحت خلال استضافتها ببرنامج "إنبوكس"، الذي تقدمه الإعلامية نوران عطا الله، والمُذاع على قناة "صدى البلد": "رؤية العقرب في المنام يدل على وجود عدو أو خطر في حياة الرائي".

وتابعت، بينما تشير رؤية العقارب تدخل في جدار المنزل، إلى وجود مشكلات عائلية أو خلافات خفية بين أفراد الأسرة.

وأضافت، إذا رأى الشخص الحالم أن عقربا يلدغه، فهذا إشارة على اقتراب موعد وفاته.

واستكملت، ومن رأى أنه أكل لحم العقرب مشويا، فهذا يرمز إلى تعرض الرائي للغيبة أو الأذى من أحد أقاربه.

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