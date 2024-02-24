يقي من السرطان والسكر.. نوع من الطعام يحمي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقبل العديد من الأشخاص على تناول "القرنبيط" خلال فصل الشتاء، إذ يمنح الجسم العديد من الفوائد، لكن هل تعرف أن هذا الطعام مفيد لمرضى السكري ويحارب الأورام؟.

القرنبيط والسكري

وبحسب موقع webmed، فإن القرنبيط مفيد لمرضى السكري، فقد يساعد على الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم، شرط تناوله مسلوقا أو مشويا.

القرنبيط والأورام

القرنبيط قد يساعد في الوقاية من الإصابة ببعض الأورام، إذ قد يخفض فرص الإصابة بسرطان القولون، لاحتوائه على مضادات أكسدة.

فوائد أخرى لـ القرنبيط

تعزيز صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بأمراضه

تناول القرنبيط يشعرك بالشبع ما يعني أنه مفيد في خطة إنقاص الوزن.

القرنبيط مفيد لصحة الجلد لاحتوائه على فيتامين سي والمفيد للجلد ويمنع شيخوختها.

القرنبيط يساعد على تقوية العظام، إذ يحتوي على فيتامين "ك".

القرنبيط يعمل على تحسين الدورة الدموية.

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