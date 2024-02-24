علامة تكشف الإصابة بسرطان المبيض.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يؤثر على الجسم، وكما هو متوقع، ترتبط العديد من الأعراض المصاحبة عادةً بالجزء المريض من الجسم.

على سبيل المثال، العلامة الشائعة لسرطان الرئة هي السعال، ومن أعراض سرطان الأمعاء ظهور الدم في البراز، ومع ذلك، هذا لا يحدث في جميع الحالات.

وفي بعض الأحيان قد تبدو أعراض السرطان غير مرتبطة تمامًا بمكان نمو المرض، وكان هذا هو امرأة بريطانية تدعى "إيمي موريس".

وكشفت عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك" عن علامة تحذيرية غير عادية أدت إلى تشخيصها وإنقاذ حياتها.

وقالت: "العرض الوحيد الذي عانيت بعد إصابتي بسرطان المبيض كان غير متوقع".

وقالت: "تشمل أعراض سرطان المبيض المتوقعة الانتفاخ، والشعور بالألم أثناء ممارسة الجنس والتغيرات في الأمعاء والدورة الشهرية".

وأضافت: "لكن هذه الأعراض لم تحدث لي، لذا ذهبت إلى الطبيب".

وقالت: "لقد عانيت من حرقة المعدة طوال الوقت، بغض النظر عما كنت أتناوله، ولم كنت أعاني من الانتفاخ أو تغييرات في الدورة الشهرية أو الأمعاء أو زيادة الوزن".

وأضافت: "حرقة في المعدة دفعتني للذهاب إلى الطبيب وإجراء فحوصات".

وقد تبدو حرقة المعدة عرضًا غير متوقع لسرطان المبيض، لكنها مدرجة من قبل العديد من المنظمات الصحية كأحد الأعراض التي يجب الانتباه إليها.

كما أن مرضى سرطان المبيض يشعرون بـ آلام في البطن والانتفاخ والغازات.

كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضًا أن "عسر الهضم" من أعراض حرقة المعدة.

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان المبيض ما يلي:

انتفاخ البطن.

ألم البطن أو المنطقة الواقعة بين الفخذين (الحوض).

الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام.

حاجة ملحة للتبول.

الإمساك أو الإسهال.

ألم الظهر.

الشعور بالتعب طوال الوقت.

فقدان الوزن دون محاولة.

نزيف من المهبل بعد انقطاع الطمث.

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