تظهر في المرحاض.. علامة تكشف الإصابة بمشكلة خطيرة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التبول هو وظيفة جسدية منتظمة مطلوبة للتخلص من الفضلات، والحفاظ على توازن السوائل، وتقييم وظائف الكلى.

في المتوسط، يتبول الأشخاص ما بين ست إلى سبع مرات خلال 24 ساعة، اعتمادًا على كمية السوائل التي استهلكتها في اليوم، سيبدو لون البول مختلفًا، ويدرك الكثير منا أن اللون الأصفر الداكن يمكن أن يشير إلى الجفاف.

وبالمثل، فإن البول الشفاف تمامًا يعني أنك شربت الكثير من الماء، ويمكن أن تكون معرضًا لخطر التسمم المائي، وبالمثل، فإن البول الشفاف تمامًا يعني أنك شربت الكثير من الماء، ويمكن أن تكون معرضًا لخطر التسمم المائي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية

وقال الخبير البريطاني، كريس دوبرلي: "يمتد نطاق ألوان البول الطبيعية من اللون الشفاف إلى اللون الكهرماني، ويتحدد إلى حد كبير بمستويات الترطيب، البول الشفاف غالبا ما يعني الإفراط في تناول الماء، في حين أن اللون "القش الشاحب" إلى اللون الكهرماني يشير إلى مستويات صحية، ومن المهم أن نتذكر أن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة."

وحذر من أن البول الأحمر أو الوردي أو البرتقالي يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الكبد، قائلا: "لاحظ أن لون البول خارج اللون المعتاد من الشفاف إلى الكهرماني، خاصة على مدى فترة طويلة".

وتابع: "قد يكون اللون الأصفر الساطع ببساطة بسبب زيادة فيتامينات ب، ولكن البول الأحمر أو الوردي أو البرتقالي، على الرغم من أنه يحدث أحيانًا بسبب بعض الأطعمة مثل الشمندر، يجب إلقاء نظرة فاحصة للتأكد من أن مشاكل الكبد ليست هي السبب. "

البول البرتقالي هو أحد علامات تراكم البيليروبين في الدم، والذي يحدث عندما لا يتمكن الكبد من معالجته بشكل صحيح، قد يكون مصحوبًا باليرقان - اصفرار الجلد والعينين.

عادة ما يعني البول الوردي أو الأحمر وجود دم في البول، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية.

ومع ذلك، تشير تقارير جامعة ستانفورد الطبية إلى أن مشاكل الكبد يمكن أن تتسبب في ظهور البول باللون الأحمر أو البني "على الرغم من أنه لا يحتوي على دم".

ونصح كريس بالألوان الأخرى التي يجب البحث عنها في البول، وقال: "البول الداكن باستمرار، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى، يمكن أن يشير إلى الجفاف أو مخاوف صحية أكثر خطورة مثل الأورام أو العدوى، تحدث إلى طبيب في أقرب وقت ممكن إذا لم يصبح لون البول أفتح."

وأضاف: "البول الأزرق أو الأخضر غير شائع وغالبا ما يرتبط بأصباغ الطعام أو بعض الأدوية، ومع ذلك، إذا لاحظت باستمرار ألوانًا غير عادية في البول، فتواصل مع أخصائي، حيث قد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية كامنة تؤثر على أمعائك أو أعضاء أخرى، من الطبيعي أن يتغير لون البول يومًا بعد يوم بناءً على عوامل مثل نظامك الغذائي، وأي أدوية تتناولها، وكمية الماء التي تشربها".

على سبيل المثال، تناول الأطعمة مثل البنجر أو الجزر قد يغير لون البول بشكل مؤقت، ولكن هذا لا يدعو للقلق عادة.

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