بطريقة غير متوقعة.. رجل يجني مليوني دولار- لن تصدق ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حقق رجل من ولاية تكساس الأمريكية ما يقرب من مليوني دولار من خلال التجسس بشكل غير قانوني على محادثات زوجته مع زملائها في شركة BP Plc (مجموعة شركات للنفط والغاز مقرها لندن) أثناء عملها من المنزل.

وبدأت القصة عندما اشترى الزوج وباع أسهم بعد أن سمع بعض المحادثات التي أجرتها زوجته مع زملائها في المكتب وكان الزوجان يعملان من المنزل في ذلك الوقت.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إن "تايلر لودون" أضاع على الشركة صفقة بمبلغ 1.76 مليون دولار، وفق ما أورد موقع "ndtv".

وفي هذا الوقت كانت زوجته مدير استحواذ في شركة BP تعمل على الصفقة، لكنها لم تكن على علم بأفعاله.

وعلم "تايلر" خلال إحدى المحادثات التي أجرتها زوجته مع زملائها في المكتب، أن شركة BP كانت تخطط للاستحواذ على متجر للشاحنات وشركة TravelCentre في أوهايو بالولايات المتحدة

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إن الرجل اشترى 46 ألف سهم من شركة Truck Stop قبل الإعلان عن الاندماج في فبراير 2023، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 71 %.

وعندما اعترف لها في النهاية، غادرت المنزل وتقدمت فيما بعد بطلب الطلاق، وأبلغت شركة بريتيش بتروليم عن صفقاته، التي طردتها بعد ذلك على الرغم من عدم العثور على أي دليل على أنها كشفت عن معلومات الصفقة عن عمد.

وكجزء من التسوية، وافق لودون على التنازل عن الأموال التي حصل عليها من المعاملات ودفع غرامة.

وأتاحت صفقة شراء شركة TravelCenters of America Inc مقابل 1.3 مليار دولار لشركة النفط البريطانية الكبرى إمكانية الوصول إلى شبكة من محطات الوقود الأمريكية.

وأثناء إجراء الصفقة، كان لدى TravelCenters شبكة مكونة من 281 موقعا في 44 ولاية.

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