3 ذئاب قد تمنحك مكافأة 50 ألف دولار.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض وكالة اتحادية أمريكية مكافأة قدرها 50 ألف دولار للحصول على معلومات حول وفاة ثلاثة ذئاب رمادية مهددة بالانقراض من نفس القطيع في جنوب ولاية أوريجون.

المكافأة مخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى الاعتقال أو الإدانة الجنائية أو الغرامة، للشخص المتسبب في قتل الذئاب.

وبحسب apnews، عثر مسؤولو الحياة البرية بالولاية على ثلاثة ذئاب ميتة، اثنتان بها أطواق وواحدبدون أطواق، حسبما ذكرت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية في بيان لها.

كانت الذئاب ذات الياقات عبارة عن أنثى بالغة تتكاثر وشبه بالغة من مجموعة Gearhart Mountain Pack. وكان الذئب الآخر المقتول أيضًا دون سن البلوغ.

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في ولاية أوريجون إنها على علم بوجود سبعة ذئاب متبقية في القطيع، بما في ذلك ذكر متكاثر، ولم يشر المسؤولون في البيان إلى كيفية موت الذئاب.

والذئاب الرمادية محمية بموجب القانون الفيدرالي بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض، ومن غير القانوني إيذاءهم أو قتلهم.

في ولاية أوريجون، تم إدراج الذئاب الرمادية على أنها مهددة بالانقراض في الثلثين الغربيين من الولاية.

وقُتلت الذئاب الثلاثة شرق بلاي في مقاطعة كلاماث جنوب ولاية أوريجون، أو على بعد حوالي 310 أميال (499 كيلومترًا) جنوب شرق بورتلاند.

كانت منطقة من المعروف أن الذئاب تسكنها، وتمتد عبر مقاطعتي كلاماث وليك، شمال حدود ولاية أوريجون وكاليفورنيا مباشرةً.

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