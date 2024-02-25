5 عادات صحية تخفف مخاطر القولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القولون العصبي هو اضطراب في المعدة وحالة تؤثر على 10% من السكان في جميع أنحاء العالم.

ولسوء الحظ فإن أسباب القولون العصبي قد تكون غير واضحة، ويعتقد الباحثون أن الاضطراب بين الأمعاء والدماغ قد يكون السبب في هذه الأعراض، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وفحص باحثون من جامعة الجنوب المركزي في الصين بيانات من البنك الحيوي البريطاني، لـ64 ألف شخص في منتصف العمر أبلغوا عن عادات نمط حياتهم، والتركيز على 5 سلوكيات رئيسية.

السلوكيات:

الابتعاد عن التدخين، والنوم ما لا يقل عن 7 ساعات يومياً، وممارسة النشاط البدني، وتناول نظام غذائي متوازن عالي الجودة، والاعتدال في تناول الكحول.

وعلى مدار فترة متابعة متوسطة تبلغ 12.5 عام، طور 961 مشاركاً مرض القولون العصبي، ومع ذلك، فإن الذين التزموا بسلوكيات نمط الحياة الصحي كانوا أقل عرضة للمرض.

وكشف البحث عن نمط لافت للنظر: كلما زاد السلوك الصحي الذي يمارسه الفرد، انخفض خطر الإصابة بالقولون العصبي.

وعلى وجه التحديد، ارتبطت ممارسة سلوك صحي واحد بانخفاض المخاطر بنسبة 21%، وسلوكين مع انخفاض المخاطر بنسبة 36%، و3 إلى 5 سلوكيات مع انخفاض المخاطر بنسبة 42%.

وتقدم هذه النتائج رسالة مفعمة بالأمل: من خلال تبني عادات صحية، يمكننا اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحتنا الهضمية.

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