لصاقات Hyaluronic Fix تخفي الهالات السوداء حول العينين

محمد اسماعيل - القاهرة - أنتجت شركة "Nip+Fab؟" لصاقات عين هلامية تساهم في التخلص من انتفاخ العينين والهالات السوداء.

وتعطي هذه اللصاقات الهلامية منطقة العين المرهقة الترطيب بفضل مزيج من المكونات المحببة للبشرة بما في ذلك أحماض التفتيح القوية.

كما أنها تتميز بتركيبة مصممة تساعد على إضفاء اللمعان والإشراق على العينين، وتساعد على إخفاء الهالات السوداء، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واللصاقات عبارة عن عبوات تحتوي على 20 قطعة خالية من العطور ومناسبة للبشرة الحساسة، إضافة إلى أن مكوناتها نباتية خالصة.

فقد اكتسبت لصاقات "Hyaluronic Fix Jelly Eye Patches" مكانة، وهناك المئات من التقييمات الخمس نجوم للمنتج على موقع شركة “Nip+Fab” مع إشادة عدد كبير من المعجبين بالمنتج لقدراته السريعة وفعاليته العالية.

وشاركت إحدى المستخدمات تجربتها مع اللصاقات قائلة: "أحب لصاقات العين هذه، فهي باردة جداً وتجعل بشرتك ناعمة بعد الاستخدام، يمكنك رؤية الفرق من خلال الهالات المحيطة بمنطقة العين، إنه منتج رائع."

اقرأ أيضا:

ماذا تفعل شوربة العظام في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق التأثير

احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

امرأة تلقي ماء نار على الحيوانات في الشوارع لهذا السبب

رجل يضع 68 عود كبريت في أنفه لسبب أغرب من الخيال.. "عاش يا وحش"

ثروة وسفر.. تغيرات غير متوقعة لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة