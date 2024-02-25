ما أسباب "الزغطة" ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يصاب البعض بالزغطة من وقت لآخر، وهي حالة مزعجة ومحرجة، لكنها عادة تختفي من تلقاء نفسها في وقت قصير.

ولكن إذا استمرت لمدة دقائق أو ساعة، قد يشير ذلك أحيانا إلى وجود مشكلة صحية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" البريطانية.

وفي كثير من الأحيان لا يوجد سبب واضح للحازوقة، ويمكن أن يكون سببها الإجهاد أو تناول الطعام أو مشروب غازي أو الكثير من الكحول.

والحازوقة هي انقباض لا إرادي وسريع لعضلة الحجاب الحاجز والعضلات الموجودة بين الأضلاع التي تعمل على توسيع الرئتين للتنفس، يليها مباشرة إغلاق لسان المزمار (الفتحة الموجودة بين الأحبال الصوتية).

ويقول الدكتور مارك لوفمان، وهو طبيب معتمد من مجلس إدارة كوك كاونتي هيلث في شيكاغو بإلينوي، إن هذا الغضروف (لسان المزمار) هو الذي يغلق مجرى الهواء بعد البلع.

موضحا أن إغلاق المزمار هو ما يسبب صوت الحازوقة.

ومعظم نوبات الحازوقة قصيرة الأمد ولا تدعو للقلق، لكن لوفمان يقول إن "النوبات الأطول ترتبط بمجموعة واسعة من الحالات، تتراوح من الحميدة إلى الخطيرة، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نجد أبدا سببا لنوبات الحازوقة المستمرة".

وأشار إلى أن بعض الناس لديهم قابلية أكبر للتأثر من غيرهم. مضيفا: "إن الحازوقة الروتينية هي الأكثر شيوعا بين الرجال الأكبر سنا والأطول قامة. وهناك بعض النظريات حول سبب ذلك: ربما يؤثر طول الجسم على الأنسجة العصبية والعضلية المختلفة، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين".

وقالت ناتاشا بهويان، طبيبة الأسرة في "وان ميديكال" في فينيكس بأريزونا، إنه على الرغم من وجود علاجات منزلية للحازوقة، إلا أن هناك أدلة متغيرة حول ما هو فعال أكثر.

وتابعت: "الحازوقة هي في الأساس رد فعل منعكس، لذا فإن العديد من العلاجات تحاول مقاطعة الإشارات المسببة لهذا الانعكاس. وهذا هو السبب في أن العديد من العلاجات تنطوي على طرق غريبة للشرب أو الأكل".

وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية على العلاجات المنزلية، أشار لوفمان إلى أن بعض المرضى وجدوا بعض الفوائد للعديد من الطرق. واقترح أن تتمثل إحدى الاستراتيجيات في حبس أنفاسك لمدة خمس إلى 10 ثوان.

وهناك فكرة أخرى تتمثل في تجربة "مناورة فالسالفا"، والتي تتم عادة عن طريق إغلاق الفم وإغلاق الأنف أثناء عملية الزفير، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

كما اقترح لوفمان شرب أو غرغرة الماء المثلج، أو قضم الليمون، أو ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر الجاف أو سحب لسانك.

وقال: "ضع في اعتبارك أن الحازوقة ستتوقف بغض النظر عما تفعله، لذا فإن أي علاج سيبدو فعالا في النهاية". والتكتيك القديم المتمثل في "إخافة شخص ما" لإيقافها، قال لوفمان إن هذا مجرد فولكلور وربما لا ينجح.

وتابعت: "الحازوقة هي في الأساس رد فعل منعكس، لذا فإن العديد من العلاجات تحاول مقاطعة الإشارات المسببة لهذا الانعكاس. وهذا هو السبب في أن العديد من العلاجات تنطوي على طرق غريبة للشرب أو الأكل".

وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية على العلاجات المنزلية، أشار لوفمان إلى أن بعض المرضى وجدوا بعض الفوائد للعديد من الطرق. واقترح أن تتمثل إحدى الاستراتيجيات في حبس أنفاسك لمدة خمس إلى 10 ثوان.

وهناك فكرة أخرى تتمثل في تجربة "مناورة فالسالفا"، والتي تتم عادة عن طريق إغلاق الفم وإغلاق الأنف أثناء عملية الزفير، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

كما اقترح لوفمان شرب أو غرغرة الماء المثلج، أو قضم الليمون، أو ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر الجاف أو سحب لسانك.

وقال: "ضع في اعتبارك أن الحازوقة ستتوقف بغض النظر عما تفعله، لذا فإن أي علاج سيبدو فعالا في النهاية". والتكتيك القديم المتمثل في "إخافة شخص ما" لإيقافها، قال لوفمان إن هذا مجرد فولكلور وربما لا ينجح.

اقرأ أيضا:

ماذا تفعل شوربة العظام في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق التأثير

احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

امرأة تلقي ماء نار على الحيوانات في الشوارع لهذا السبب

رجل يضع 68 عود كبريت في أنفه لسبب أغرب من الخيال.. "عاش يا وحش"

ثروة وسفر.. تغيرات غير متوقعة لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة