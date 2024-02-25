دون خوف.. 10 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك أطعمة لذيذة وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية يمكن تناولها في الليل دون الخوف من زيادة الوزن، نرصدها لكم وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

1. الزبادي اليوناني

غني بالبروتين والبروبيوتيك، لذا يمكن تناوله كوجبة خفيفة في الليل، كما إنه يحسن عملية الهضم، ويساعد على الشعور بالشبع، ويحتوي على الكالسيوم.

2. الكرز

مصدرا طبيعيا للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يحفز النوم، لذا فإن تناوله يساهم في تحسين نوعية النوم.

3. اللوز

غني بالمغنيسيوم والبروتين، وهذا يجعله وجبة خفيفة مغذية في الليل، كما أنه يعزز استرخاء العضلات.

4. كيوي

يشتهر الكيوي بأنه مصدر جيد لفيتامين C ولكنه يحتوي أيضًا على السيروتونين، مما يساعد على الاسترخاء. يدعم محتواه من الألياف صحة الجهاز الهضمي من دون أن يكون ثقيلًا على المعدة.

5. جبن قريش

يعتبر الجبن القريش خيارًا مناسبًا لأنه غني بالبروتين ويساعد على الشعور بالامتلاء والشبع. يضمن محتواه من الكازين إطلاقًا بطيئًا للأحماض الأمينية، مما يجعله خيارًا ممتازًا قبل النوم.

6. الحبوب الكاملة

إن تناول الحبوب الكاملة مع الحليب يوفر خيارا متوازنا في وقت متأخر من الليل. يمكن للكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة أن توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة.

7. ديك رومى

يعتبر الديك الرومي مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مرتبط بتعزيز النوم. يمكن أن يكون الاستمتاع بالديك الرومي باعتدال خيارًا شهيًا ومشبعًا.

8. الشوكولاته الداكنة

يمكن لتناول الشوكولاتة الداكنة، باعتدال، أن يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وتوفر مضادات الأكسدة. ينصح الخبراء بتناول الأصناف ذات المحتوى العالي من الكاكاو للحصول على فوائد إضافية.

9. الموز

إن الموز غني بالبوتاسيوم ويحتوي على المغنيسيوم، مما يساهم في استرخاء العضلات. ويمكن أن تحد الحلاوة الطبيعية للموز من الرغبة الشديدة في الحلوى.

10. شاي البابونج

على الرغم من أنه ليس طعامًا، إلا أن شاي البابونج هو مشروب مهدئ يمكن أن يساعد في الاسترخاء، لأنه خال من الكافيين ويمكن أن يكون وسيلة لطيفة للاسترخاء قبل النوم.