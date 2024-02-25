لن تتخيل ما يحدث في الجسم عند تناول الطعمية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الطعمية من الوجبات الشعبية الشائعة، ويحرص العديد على تناولها وخاصًة خلال وجبة الإفطار، ويتساءل البعض عن تأثيرها على صحة الجسم.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الطعمية تحتاج إلى القلي في زيت بكميات كثيرة مما يؤثر على صحة الجسم بطرق مختلفة، وأولها أنه يزيد من السعرات الحرارية وبالتالي يتسبب في زيادة الوزن.

وأوضح صلاح، أن الدهون الزائدة في الطعمية تؤدي إلى زيادة مستوياتها في الدم، كما تتسبب في ارتفاع الكوليسترول بالدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الطعمية بكثرة تؤثر على صحة الجهاز الهضمي وتزيد من أعراض القولون العصبي، ومنها الانتفاخات وعسر الهضم، وذلك لأنها من الأطعمة الدسمة مما يجعل الجهاز الهضمي يبذل مجهودًا كبيرًا لهضمها.

ونصح صلاح، أن تناول الطعمية على فترات لا يهدد صحة الجسم، ولكن الخطر يقترب عند الإفراط في تناولها، ويفضل أن تصنع في المنزل، حتى لا يزداد خطر الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة لعدم التأكد من نظافة الأواني والمطعم الذي يصنعها.

اقرأ أيضا:

ماذا تفعل شوربة العظام في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق التأثير

احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

امرأة تلقي ماء نار على الحيوانات في الشوارع لهذا السبب

رجل يضع 68 عود كبريت في أنفه لسبب أغرب من الخيال.. "عاش يا وحش"

ثروة وسفر.. تغيرات غير متوقعة لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة