4 علامات على الجلد تكشف نقص فيتامين سي.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الضرورية، حيث يؤدي دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، وفي حالة انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي، يعاني المرضى من مجموعة من الأعراض الجلدية، وذلك لأن فيتامين C يؤدي دورًا في صنع بروتين يسمى الكولاجين، الذي يستخدمه جسمك لتكوين الجلد والأوتار والأربطة والأوعية الدموية.

وتوجد 4 علامات تحذيرية تظهر على الجلد تشير إلى أنك تعاني من نقص فيتامين سي، وفقا لموقع

"health".

- نزيف تحت الجلد:

يظهر النزيف تحت الجلد على شكل بقع أرجوانية أو حمراء صغيرة، تسمى "الفرفرية".

- جفاف الجلد:

كما يصبح الجلد جافًا ومتقشرًا، ما قد يجعله عرضة للإصابة بالعدوى.

- صعوبة التئام الجروح:

يؤدي فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح وتكوين الأنسجة الندبية، لذا عندما تنخفض مستوياته قد يواجه الشخص المصاب صعوبة في التئام الجروح، كما أنها تصبح عرضة للعدوى.

- الكدمات:

علامة أخرى يتجاهلها كثيرون تدل على نقص هذا الفيتامين، نظرا لأن انخفاض إنتاج الكولاجين يجعل الأوعية الدموية أضعف، ما يزيد من خطر تمزقها، وبالتالي تصاب بالكدمات بسهولة.

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