امرأة تضع هاتفها في الفرن بدلا من الطعام- لن تتوقع ماذا حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، وضعت امرأة هاتفها "Apple iPad" داخل الفرن بدلا من الطعام، ما أدى إلى تلفه بشكل كامل.

وفقا لموقع "indiatimes"، شارك ابنها صورة الجهاز المحترق على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيه الجهاز محطما ومحترقا، لا يمكن إصلاحه.، معلقا عليها: " لقد طهيت أمي هاتفها المحمول داخل الفرن عن طريق الخطأ".

وبحسب ما ذكره، فإنها كانت تُحضر العشاء عندما وضعت الهاتف على المنضدة دون قصد.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن دهشتهم من الحادثة، وتساءلوا عن كيفية حدوثها.

وعلق أحد الأشخاص بطريقة فكاهية، "لقد احترقت التفاحة"، بينما قال آخر: "كيف تمكنت من فعل ذلك؟ هذا يذكرني بتلك المرأة التي وضعت طفلها عن طريق الخطأ في الفرن، ظنا منها أنه سرير الأطفال".

وأضاف آخر: "كيف يمكن لشخص ما أن يطهو هاتفا محمولا في الفرن عن طريق الخطأ".

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