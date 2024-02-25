ماذا يفعل تناول شوربة العدس في قلبك ودماغك والكوليسترول بجسمك؟- لن تتخيل النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شوربة العدس من الأطباق المغذية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، لكن هل تعلم ما تأثيرها على صحة قلبك ودماغك؟

تأثير شوربة العدس على القلب

يساعد محتواها العالي من الألياف ومنخفضة الدهون على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع "health".

كما أنها غنية بنسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

والألياف أحد العناصر الغذائية الموجودة في هذه الوجبة، وتساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تأثير شوربة العدس على لدماغ

يؤدي البروتين الموجود في شوربة العدس دورا مهما في بناء وإصلاح أنسجة خلايا الدماغ.

بالإضافة إلى، البوليفينول الموجود في العدس مضادا للالتهابات وللأكسدة، لذا تناوله يحارب تلف الخلايا ويٌحسن صحة الأعصاب.

كما يساعد البوتاسيوم على تنظيم وظائف الدماغ، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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