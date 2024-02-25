رضا البحراوي دخل المستشفى بإحداها.. مشكلات صحية تحتاج التنفس بالأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

نُقل الفنان رضا البحراوي إلى أحد المستشفيات، نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تطلبت وضعه على جهاز أكسجين.

ونشر أحد المقربين من رضا البحراوي صورة له وهو يتلقى العلاج، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "ألف مليون سلامة عليك يا رب ياحبيبي قلبي إن شاء الله ترجع أحسن من الأول"، رغم عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

وتوجد عدة مشكلات صحية تتطلب الوضع على جهاز التنفس الصناعي، حسب ما ذكره موقع cleveland clinic.

1- أمراض الرئة

غالبًا ما يحتاج الطبيب وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في حالة الإصابة بالالتهاب والانسداد الرئوي، ومصابي الربو، والحالات التي تعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

2- انخفاض الأكسجين في الدم

عند انخفاض الأكسجين في الدم، وزيادة غاز ثاني أكسد الكربون، يكون من الضروري وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي للحصول على الأكسجين اللازم، وتجنب المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد الحياة.

3- انسداد مجرى الهواء

يتسبب انسداد مجرى الهواء في صعوبة التنفس وبالتالي يصعب وصول الأكسجين إلى الأعضاء، ويكون من الضروري وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لمساعدته.

حالات أكثر خطورة

- السكتة الدماغية

الإصابة بأمراض المخ، تؤثر على صحة الدماغ وتجعلها غير قادرة على التواصل جيدًا مع أعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين، وبالتالي تكون هناك صعوبة في التنفس مما يجعل المريض في حاجة إلى التنفس الصناعي.

- توقف عضلة القلب

ينتج عن الإصابة بتوقف في عضلة القلب، حدوث ضيق في التنفس، مما يجعل الأكسجين لا يصل إلى أعضاء الجسم، ويمكن أن يصل إلى الاختناق والموت، لذا يكون من الضروري التنفس الصناعي.

- خلال التدخل الجراحي

عادة تتطلب العمليات الجراحية، مساعدة المريض على التنفس، من خلال وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

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